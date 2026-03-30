Poco oxígeno, herramientas oxidadas, polvo acumulado y un silencio que solo es interrumpido por el zumbido de grandes maquinarias durmiendo. Así se encuentra hoy en día el túnel del soterramiento del Sarmiento, una de las obras públicas más colosales y polémicas de la zona oeste del Gran Buenos Aires, que quedó paralizada en 2018 y fue cancelada definitivamente en 2025.

Durante todos estos años, el túnel permaneció sellado como una cápsula del tiempo, hasta que Ian Menéndez, un joven creador de contenido de Barrio Norte, decidió atreverse a lo que nadie había hecho: descender más de 20 metros bajo tierra para realizar un inigualable registro audiovisual de las profundidades de la obra.

Una expedición a 20 metros de profundidad

Acompañado por un amigo y manteniendo en secreto el punto exacto de ingreso por cuestiones de seguridad, Menéndez bajó por un andamio hacia la oscuridad del túnel. El panorama que encontró fue desolador.

«Caminar por el túnel fue una locura, porque quedó todo abandonado. Parecía que estaba dentro de una película apocalíptica», relató el youtuber. Lejos de ser un lugar completamente inerte, la infraestructura aún conserva un pulso artificial: «El olor era una mezcla entre polvo, óxido y máquinas. Había ruidos de electricidad y pudimos ver los motores que siguen funcionando para extraer el agua y que no se acumule».

La expedición fue breve pero intensa. La falta de ventilación adecuada en el túnel del soterramiento del Sarmiento representaba un riesgo real. «Sabíamos que no podíamos estar mucho tiempo. Teníamos miedo porque no hay demasiado oxígeno, por lo que no caminamos por toda la obra», agregó el joven, cuyo video ya superó las 200.000 visualizaciones en la plataforma.

Qué pasó con la obra: De la promesa al abandono

El proyecto original pretendía poner bajo tierra la traza de la línea ferroviaria entre las estaciones Once y Moreno (32 kilómetros en total) para eliminar 52 pasos a nivel, mejorar la seguridad vial, aumentar drásticamente la frecuencia de los trenes y reducir los tiempos de viaje.

Sin embargo, tras años de paralización marcados por problemas de financiamiento, logística y decisiones políticas, el sueño ferroviario quedó trunco.

El soterramiento en números oficiales:

Datos de la Megaobra Detalle Histórico Año de inicio 2008 Suspensión y Cancelación Suspendida en 2018 / Cancelada en 2025 Inversión total certificada Más de US$ 420 millones Túnel construido Solo 7,239 kilómetros (de 32 km proyectados) Estado final actual Túnel sellado, extractores de agua encendidos y obra paralizada

El fenómeno de explorar lugares abandonados (conocido mundialmente como urbex) sigue ganando adeptos. Con más de 60.000 suscriptores, el canal de Menéndez demuestra que el interés por redescubrir espacios que alguna vez prometieron ser emblemáticos está más vivo que nunca, dejando un registro histórico de lo que pudo haber sido y nunca llegó a concretarse.