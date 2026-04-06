En el tranquilo y arbolado barrio de Saavedra, se esconde una de las joyas del circuito gastronómico porteño para los amantes del buen comer. Raíces Cocina Casera se presenta como una opción ineludible para quienes buscan comida argentina tradicional, pero servida en un formato completamente actualizado y moderno.

El proyecto, fundado y liderado por la chef Fernanda Tabares desde el año 2010, trabaja bajo un hermoso concepto bautizado como «Cocina de la Memoria». Esta línea culinaria busca recuperar aquellas recetas de raíz familiar y de la abuela, reinterpretándolas con técnicas de la cocina contemporánea.

Una esquina con historia y patrimonio

La experiencia en este restaurante en Saavedra no pasa solo por el paladar, sino también por el ambiente. El local funciona en un imponente edificio patrimonial que data de 1913 y que aún conserva los elementos originales de su arquitectura.

La esquina, de marcada impronta clásica, se integra perfectamente al entorno barrial gracias a su deck exterior. En el interior, el salón principal te recibe con un cálido mobiliario de madera, una iluminación tenue y una fascinante colección de objetos antiguos que remiten a la vida doméstica argentina de antaño, forjando la identidad única del espacio.

El menú: Opciones para todo el día

A diferencia de otros polos gastronómicos, la carta está estratégicamente pensada y organizada para cubrir todos los momentos del día:

Desayunos y Meriendas:

Tostadas de pan casero y medialunas.

Bagel con jamón y queso.

Tostón con palta y huevo poché.

Almuerzos y Cenas (Entradas y Principales):

La propuesta fuerte del lugar son las carnes, las pastas y los platos de impronta verdaderamente hogareña.

Tipo de Plato Especialidades de la Casa Para Empezar Berenjenas parmesanas, provoleta marinada, croquetas de espinaca y el infaltable revuelto gramajo. Pastas Artesanales Ñoquis con ragú de cordero, raviolones 3×3 y sorrentinos rellenos de pollo, panceta y mozzarella. Platos Fuertes Bondiola braseada con puré de batata, milanesa de bife de chorizo y un clásico insuperable: el pastel de papa.

Para cerrar la velada, la sección dulce ataca directo a la nostalgia con postres como flan mixto, budín de pan, y un toque moderno con la crème brûlée de dulce de leche con helado de pistacho.

Con una propuesta que articula a la perfección la tradición culinaria, el talento en la cocina y un contexto histórico inigualable, Raíces Cocina Casera se consolida como una alternativa imperdible para comer rico, abundante y con una mirada actual sobre la gastronomía nacional.