Este jueves 9 de abril, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dará inicio formal a su período parlamentario 2026 con una primera sesión ordinaria cargada de temas de alto impacto vecinal e institucional.

Tras la reunión de labor parlamentaria celebrada en el recinto, los legisladores definieron un temario que tiene como eje central el alivio económico para los porteños mediante nuevos beneficios fiscales en CABA, además del sorteo clave para los procesos de Juicio Político.

Alivio para el bolsillo: Patentes y ayuda en Parque Patricios

El bloque económico de la sesión es el que mayor expectativa genera entre los vecinos. Según el orden del día, los diputados porteños debatirán y someterán a votación dos medidas fiscales concretas:

Bonificación de Patentes: Se tratará un proyecto para otorgar una bonificación especial en el pago de las patentes sobre vehículos radicados en la Ciudad, correspondiente al ejercicio fiscal 2026. Ayuda a damnificados: Se buscará aprobar el otorgamiento de beneficios fiscales en CABA destinados específicamente a las personas afectadas por el grave derrumbe ocurrido en el subsuelo del complejo habitacional ubicado en la calle Mafalda 670, en el barrio de Parque Patricios.

Sorteo institucional: Las salas de Juicio Político

Más allá de la agenda económica, la sesión de este jueves tendrá un segmento de fuerte peso institucional. En estricto cumplimiento del Reglamento Interno y del artículo 93 de la Constitución de la Ciudad, se realizará el sorteo público para la integración de las salas Acusadora y Juzgadora.

Estas salas son el mecanismo constitucional indicado para llevar adelante el procedimiento de Juicio Político, herramienta mediante la cual se puede destituir al Jefe y Vicejefe de Gobierno, a los ministros del Poder Ejecutivo, a los miembros del Tribunal Superior de Justicia, a integrantes del Consejo de la Magistratura y a otros altos funcionarios judiciales en caso de mal desempeño.

Homenajes y cómo seguir la sesión en vivo

Como parte de los segmentos destacados del primer encuentro legislativo del año, los diputados destinarán un espacio para realizar reconocimientos y homenajes conmemorativos. Los ejes centrales serán:

El Día Internacional de la Mujer (8M).

Los 50 años del último golpe de Estado cívico-militar, ocurrido en 1976.

El aniversario de la recuperación de las Islas Malvinas en 1982.

Para los vecinos e interesados en seguir el debate minuto a minuto, la sesión se transmitirá de forma pública y en vivo a través del canal oficial de YouTube de la institución legislativa porteña (@legiscaba).