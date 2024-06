Quién era el motociclista que murió atropellado por culpa de un conductor borracho en el Camino del Buen Ayre

Pablo Ariel Santillán, de 28 años, es el motociclista que murió atropellado ayer en medio de un salvaje accidente ocasionado por un conductor alcoholizado en el Camino del Buen Ayre, a la altura de de Ituzaingó. Según se observa en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, el chofer ebrio perdió el control de su vehículo, chocó al joven que voló por encima de la barrera de contención y falleció al ser embestido por otro auto que circulaba en sentido contrario.

“Yo me enteré por mi hermana. No lo podíamos creer porque era un chico súper amable, era un amor, familiero y amiguero. Era de juntarse siempre con nosotros, con sus amistades y familiares”, dijo Aldana, una amiga de la víctima en diálogo con el canal América, quien dijo que Pablo todo el tiempo usaba su moto como medio de transporte. “La usaba desde que tenía 20 años”, agregó.

Santillán, con domicilio en la localidad de San Antonio de Padua, al momento del accidente volvía de buscar repuestos para su mejor amigo, otro joven del barrio en el que se había criado. Pablo era hijo único y hacía un tiempo se había mudado para convivir con su novia. Sin embargo, volvía seguido a la casa de sus padres.

Aldana, su amiga, relató que la madre del joven fue casi la última en enterarse de su muerte. “Estaba desconsolada; era su único hijo”, dijo la amiga. Santillán trabajaba en una panadería con su novia y con los suegros. Además, se dedicaba al reparto de encomiendas y correo.

Ezequiel, otro amigo de la víctima, posteó en las redes sociales una foto de cuando ambos eran adolescentes. Según dijo al mismo canal, lo conocía desde que eran niños.

“Jugábamos de chicos acá en casa. Él venía de mi casa. Al lado tiene la casa abuela que vivía antes y siempre jugábamos con él y así lo fui conociendo. Ahora lo mataron, lo chocaron de atrás y yo subí la foto porque es mi amigo. Lamentablemente no lo tenemos más y ya no podemos hacer nada”, expresó el amigo.

Según se puede observar en las imágenes de una cámara de tránsito, el conductor ebrio -identificado como Carlos Andrés Dip, de 45 años- circulaba por el carril derecho a bordo de su Renault Sandero Stepway, hasta que calculó mal su maniobra para adelantar a una Peugeot Partner, la tocó en la parte trasera y salió despedido hacia la izquierda. Por allí circulaba Pablo en su moto, quien se vio sin tiempo de reacción ante el vehículo que se le vino encima.

Santillán, a causa del impacto, voló por encima de la barrera de contención y en menos de un segundo fue atropellado por un Toyota Corolla conducido por un hombre de 69 años, que, tras el contacto, pegó contra otro auto que iba a la par a su derecha, hizo un trompo y golpeó también contra la barrera divisoria para quedar mirando en el sentido contrario al que circulaba.

Rápidamente se hizo presente en el lugar un médico a bordo de una ambulancia, pero constató que el motociclista ya había fallecido.

Según informaron fuentes de la investigación, el conductor del Sandero dio positivo en el control de alcoholemia con 1,97 gramos de alcohol en sangre y quedó imputado por homicidio culposo. El conductor del Toyota, por su parte, quedó libre de culpas, ya que no tuvo ningún tipo de responsabilidad en la muerte de Santillán.

Marisa, la suegra de Pablo, aseguró en su velatorio:

“Mi hija venía de Capital. Empezamos a llamarlo porque siempre estamos muy comunicados y en el momento en que yo llamo alguien me responde ‘¿usted quién es?. Le dije: ‘la suegra’ y me dijo ‘está muerto’. El shock que sufrí en ese momento no lo podés manejar, no sabés para dónde ir, para dónde correr”, expresó la mujer.

Cómo sigue la causa

La investigación quedó a cargo del fiscal Marcelo Tavolaro, de la UFI Descentralizada Nº 1 de Ituzaingó, quien le tomó declaración indagatoria esta mañana. Sin embargo, según confirmó el abogado defensor Rodrigo Tripolone a Infobae, Dip se negó a declarar.

Tal como había adelantado hoy este medio, al confirmarse que el conductor estaba efectivamente ebrio, Tripolone renunció como su defensor. “La renuncia se va a formalizar el martes. Recién ahí le van a asignar otro abogado”, dijo el letrado, quien agregó que Dio quedó formalmente imputado del delito de homicidio culposo agravado por conducción imprudente y por manejar alcoholizado”, dijo.

En cuanto al acusado, trascendió que trabaja como mecánico en un taller de la zona de William Morris, partido bonaerense de Hurlingham. “El fiscal Tavolaro pedirá la detención y seguramente se la van a conceder”, agregó.