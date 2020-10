Sebastián Estevanez se recupera tras sufrir graves quemaduras

Sebastián Estevanez pasó un mal momento en el mes de agosto cuando tuvo un accidente doméstico que le dejó lesiones en la piel. “Me explotó un bidón de alcohol en la mano”, señaló el actor. “Fue todo muy rápido, enseguida que explotó se me prendió fuego la cara, y también el cuello”, agregó.

El episodio ocurrió mientras intentaba prender una gran fogata, pese a que la leña que estaba utilizando estaba húmeda. Al ver que no podía lograrlo, busco una alternativa que le facilitara generar fuego. “Como no agarraba, me mandé la cagada de usar alcohol…”, manifestó.

En septiembre pasado, el protagonista de Dulce amor y Camino del amor publicó una imagen de su rostro para mostrar el proceso de cicatrización tras el accidente. “¡Hola! ¡Por suerte estoy mucho mejor! ¡Muchas gracias por los mensajes tan lindos! Aunque sabía que estaba mal lo que estaba haciendo, nunca tomé dimensión de lo que me podía pasar. Por favor, nunca usen cosas inflamables para encender fuego, tengan mucho cuidado. ¡Besos y abrazos!”, escribió en la red social.

Al cumplirse tres meses del episodio, Sebastián publicó en su cuenta de Instagram una nueva imagen en la que aparece con la piel muy mejorada: “¡Hola! ¡Por suerte ya estoy recuperado! Gracias por los mensajes con tanto amor”.

