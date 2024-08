Varano sin Bermudez?

En las últimas horas crecieron rumores acerca de una supuesta separación entre Verónica Varano y Gustavo Bermúdez, pareja de actores que oficializó su romance a fines del 2020. Según se pudo saber, ambos se encuentran juntos en San Martín de los Andes, donde el actor tiene residencia desde hace un par de décadas, y que está “todo bien” entre ellos.

En ese sentido, la actriz recientemente habló de su vínculo con el intérprete de éxitos televisivos como Alén Luz de luna, Celeste o Nano, entre tantos otros. “¿Cómo te ves de acá a diez años?”, le preguntó Nilda Sarli en una entrevista íntima que fue emitida por su ciclo de YouTube llamado Mil Vidas. “Me veo con Gus, en pareja, rodeada de nietos, si Dios quiere. Amo a los chicos, y los voy a malcriar tanto…”, dijo Varano entre risas.

“¿Qué es el amor? Uno se plantea con los años qué es el amor. Y yo entendí que el amor no es el amor a una pareja, el amor es todo lo que uno tiene y lo que puede dar. Y que otra persona también puede recibir. Entonces, desde ese lugar, Gus es una persona que está llena de amor, es un ser humano extraordinario, que trabaja sobre sí mismo, admirable, con disciplina, amigo de sus amigos, excelente padre… con su carácter”, se explayó Verónica acerca del vínculo con Gustavo.

“Pero es una persona con la que yo elegí viajar, recorrer y él también. Entonces, es cuando te elegís, y saber en quién confío, en quién me puedo respaldar, que puedo ser yo, que sé que no me va a lastimar. El amor es alguien que te comprende, que sabés que va a estar a pesar de… Salvo que uno se equivoque, que también puede ser, que es posible”, definió, romántica.

“En este momento, Gus es eso para mí, es un gran compañero”, redondeó, para luego blanquear cuál es el anhelo laboral que comparten, más allá de la relación amorosa. “Nuestro proyecto es viajar como para darle visibilidad a este país maravilloso que tenemos. Yo estoy viajando un montón y veo cada lugar que digo: ‘¡Esto no puede ser Argentina!”, adelantó. “Ese es un sueño que tenemos, ojalá que lo podamos cumplir. Es un proyecto, un deseo. Pero más allá de ese camino, hay otro camino para recorrer con él”, cerró Varano en la citada charla.

Verónica se había separado a mediados del 2020 de Martín Lombardero, el médico cardiólogo con quien estuvo en pareja durante doce años. Antes había estado casada con el empresario Fernando Elsztain, el padre de sus tres hijos, María, Nicolás y Arturo. Por su parte, Gustavo se divorció en en 2011 de Andrea González, la madre de sus hijas Manuela y Camila, después de veintidós años de matrimonio.

Durante ese año y en plena pandemia, ella se mostró mucho más espiritual y compartió sus prácticas de yoga, mientras se fue alejando de su rol de conductora para reencontrarse con la actriz que tenía guardada en su interior. En un año imposible para el teatro, se dio el gusto de participar en ¿Qué tenés en la cabeza?, escrita por Beto Casella y en la que ella actuó junto a Alejandro Fiore y Gerardo Baamonde.

Tras haber protagonizado novelas emblemáticas de los ‘90 como Antonella, Celeste y Nano, Bermúdez decidió bajar su perfil y se alejó del medio tras haberse instalado en San Martin de los Andes con su familia. Hizo alguna participación esporádica en la novela protagonizada por su amigo Adrián Suar, Sos mi vida, y trabajó como productor en el canal trasandino Chilevisión. El año pasado participó de la ficción de Polka Los protectores, en la que además de Suar actuó Laurita Fernández y hasta Diego Latorre. “Estoy muy bien”, fueron las escuetas palabras que la actriz atinó a decir cuando en La Once Diez Catalina Dlugi le preguntó por el entonces incipiente romance. “Yo no me saqué ninguna foto. Nunca me di cuenta de que me estaban sacando una foto, en ninguna situación. No estábamos al tanto. Es parte de trabajar de lo que trabajo y listo”, agregó en ese entonces.