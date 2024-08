Jorge Macri avanza contra los Moyano: anunció más multas y controles en la recolección de residuos en CABA

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sumó otro capítulo al conflicto que mantiene con el gremio de Camioneros y anunció hoy una serie de medidas para mejorar el servicio de recolección de residuos. Entre otros puntos, adelantó que multará a las empresas por incumplimientos y que habrá más controles. La semana pasada, una protesta del sindicato liderado por la familia Moyano paralizó el servicio y las calles se llenaron de basura.

“Queremos tener una ciudad cada vez más limpia. No vamos a permitir que pasen cosas como las que pasaron la semana pasada, que algo tan sensible como la limpieza de la ciudad esté en juego por actitudes que no corresponden. Si una empresa demoró el servicio, nuestro compromiso es estar del lado de los vecinos. (La Ciudad) no es de un gremio, no es de una empresa“, sostuvo Macri en conferencia de prensa.

Detrás de la protesta a la que hizo referencia el jefe de Gobierno porteño estaba la decisión revisar la preadjudicación del sistema de acarreo en CABA, otorgada durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, que la nueva administración consideró “carísima” y “escandalosa” y que finalmente dio de baja.

“Ayer se terminó el informe de la sindicatura, no hubo nada raro desde la licitación; tenemos derecho a no adjudicarla, nos parece que no es lo correcto”, afirmó. La semana pasada, y a través de un comunicado oficial, el propio Macri explicó: “La decisión de dar de baja la preadjudicación se tomó, ya que resultaba muy onerosa para la Ciudad y la ataba a ese contrato durante los próximos 10 años. Implicaba una erogación de las arcas públicas de 360 millones de dólares. Además, se estipulaba un anticipo de 8 millones de dólares para las empresas y obligaba al Gobierno a pagar el costo de operación”.

En aquel momento, el jefe de gobierno anunció que el servicio lo continuará prestando la Ciudad de Buenos Aires con un costo equivalente a menos de la mitad del valor calculado en ese proceso licitatorio.

En 2022, durante el larretismo se estatizó el sistema de acarreo y 500 trabajadores que respondían a los Moyano en las empresas Dakota y BRD cobraron indemnizaciones de hasta 4 millones de pesos y pasaron a trabajar en la órbita de SBASE, sociedad del Estado porteño que administra los subtes, mientras la operación del servicio quedó en manos de AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima).

Luego, en diciembre de 2023, se produjo la preadjudicación del servicio que el gobierno porteño anuló: había tres empresas que quedaron en la recta final en un negocio de 57 mil millones de pesos por 10 años de contrato. Una de las compañías, Ashira-Ecoba SA, está sospechada de tener vínculos con el Sindicato de Camioneros, lo cual explicaría, según funcionarios de la Ciudad, la reacción actual de los Moyano en un área sin conflictos como la de recolección de residuos.

Larreta habló sobre las acusaciones de Jorge Macri por las grúas

El exjefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se pronunció sobre las acusaciones del actual alcalde porteño, Jorge Macri, quien le había achacado haber hecho “algo impropio” en la adjudicación del servicio de acarreo a tres empresas en la Ciudad. Más allá de que Macri, este miércoles, le bajó el tono a esos dichos, al manifestar que “ayer se terminó informe de la Sindicatura y el informe confirma que no hubo nada raro en la licitación”, el ex candidato a presidente deicidio compartir su postura al respecto.

“Esta investigación muestra que el proceso se hizo como corresponde y de manera transparente. Además, la preadjudicación, que es un paso del proceso licitatorio, no supone ningún compromiso ni gasto por parte del Estado, y es reversible”, sostuvo Larreta.

Además, expresó: “Durante 16 años me dediqué a resolver cada problema de la ciudad: lo que buscábamos con esta licitación era que las grúas dejaran de cobrar por auto acarreado, algo que generaba excesos por parte de las empresas contratistas. Lo hicimos, como siempre, estudiando lo que mejor funcionaba en otras ciudades del mundo”.

Y concluyó: “Lideré un equipo que dejó su vida por la ciudad, que colaboró en la transición y que merecía que esto se aclare”.

Las medidas para mejorar el servicio de recolección de residuos

Con relación al plan para limpiar la ciudad de Buenos Aires, entre otras, se anunciaron las siguientes medidas:

▪️ Sanción a los infractores. Las multas emitidas en 2024 representan el 75% del total acumulado de 2023. Se incrementan los controles en los servicios de recolección, barrido y limpieza para detectar incumplimientos.

▪️ Nueva planta de residuos mixtos. Está ubicada en Villa Soldati (Ana María Janer 2700) y permite darle tratamiento al material de descarte. La planta permite la recuperación de 500 toneladas de residuos por día. Estos materiales pueden ser utilizados como fuentes de calor y energía, así como materia prima para la fabricación de nuevos productos. La Ciudad trata el 76% de los residuos que genera y se logra recuperar un 63%.

▪️ Más tecnología. Al control territorial “Ojos en Calle” y de los sistemas de telemetría y lectura de tags (chips) en los contenedores, se sumaron más de 100 cámaras con inteligencia artificial en los camiones de residuos para detectar si quedan diseminados luego de ser vaciados.

▪️ Más contenedores. Está previsto cambiar el 100% de los contenedores de carga lateral (negros). Además, se mejoró la frecuencia de lavado, un tema esencial en el manejo de los residuos. La Ciudad tiene 28.456 contenedores negros y grises para residuos húmedos y 4.589 verdes para depositar los reciclables.️