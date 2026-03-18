La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires rindió homenaje a una de las figuras más emblemáticas del periodismo argentino. El reconocido cronista Héctor Osvaldo Logares fue declarado Personalidad Destacada en el ámbito de la Cultura, en reconocimiento a su extensa y prestigiosa trayectoria de 50 años en los medios de comunicación.

Además, el cuerpo legislativo declaró de interés para la Comunicación Social su reciente libro «Testimonios, Conversaciones y Relatos inéditos con Personalidades Nacionales e Internacionales».

El emotivo acto de entrega de la distinción tuvo lugar en el Salón Dorado Hipólito Yrigoyen y estuvo encabezado por el Vicepresidente Primero de la Legislatura, Matías López (autor de la iniciativa), junto a las diputadas Graciela Ocaña y Aldana Crucitta.

50 años de historia: De las redacciones a la televisión

Antes de los discursos oficiales, un video narrado por su colega Pepe Gil Vidal repasó con calidez la carrera del homenajeado. Y es que la trayectoria de Osvaldo Logares es un verdadero viaje por la historia de los medios argentinos:

Gráfica y Agencias: Sus inicios fueron en las agencias Télam, Noticias Argentinas y DYN. Luego, dejó su firma en las redacciones de diarios históricos como Clarín, La Nación, La Prensa y La Razón.

Sus inicios fueron en las agencias Télam, Noticias Argentinas y DYN. Luego, dejó su firma en las redacciones de diarios históricos como Clarín, La Nación, La Prensa y La Razón. Televisión: Fue una cara inconfundible de Canal 13 y Artear, destacándose como cronista de exteriores y periodista acreditado en Casa de Gobierno, el Congreso y la CGT. Además, fue parte del lanzamiento de Todo Noticias (TN) en 1993 y participó de noticieros icónicos como Telenoche, bajo la conducción de César Mascetti y Mónica Cahen D’Anvers.

Fue una cara inconfundible de Canal 13 y Artear, destacándose como cronista de exteriores y periodista acreditado en Casa de Gobierno, el Congreso y la CGT. Además, fue parte del lanzamiento de Todo Noticias (TN) en 1993 y participó de noticieros icónicos como Telenoche, bajo la conducción de César Mascetti y Mónica Cahen D’Anvers. Radio: Brilló en Radio Rivadavia en su época de mayor esplendor, compartiendo coberturas con gigantes como Cacho Fontana, Héctor Larrea, Antonio Carrizo y Juan Alberto Badía.

«Llegué hasta acá por el camino de la ética y la honestidad, los principios y los valores y la línea de conducta siempre recta que me marcaron mis padres y mis abuelos», sostuvo Logares visiblemente emocionado al agradecer a la Legislatura, a sus maestros y a su familia. Y concluyó con una máxima de su profesión: «La verdadera vedette es la noticia, nosotros somos el puente hacia la gente».

«Testimonios»: Un libro para dialogar con la historia

El evento también sirvió para destacar el inmenso valor de su libro de 2025, el cual compila entrevistas clave de las últimas cinco décadas. «Su libro es una forma de ordenar y compartir esa memoria acumulada durante tantos años de ejercicio profesional», destacó el diputado Matías López.

A lo largo de su carrera, Osvaldo Logares tuvo el privilegio de sentarse frente a frente con personalidades que moldearon el mundo moderno. Su libro incluye testimonios de:

Líderes mundiales y religiosos: Los Papas Francisco y Juan Pablo II, la Madre Teresa de Calcuta, George Bush y Mijaíl Gorbachov.

Los Papas Francisco y Juan Pablo II, la Madre Teresa de Calcuta, George Bush y Mijaíl Gorbachov. Presidentes argentinos: Juan Domingo Perón, Raúl Alfonsín y Carlos Menem.

Juan Domingo Perón, Raúl Alfonsín y Carlos Menem. Íconos culturales y deportivos: Jorge Luis Borges, René Favaloro, Diego Armando Maradona, Juan Manuel Fangio, Astor Piazzolla, Frank Sinatra y Pelé, entre decenas de figuras inigualables.

«En cinco décadas tuve el privilegio de sentarme frente a frente con la historia», reflexionó el periodista, coronando una jornada que celebra a un verdadero prócer de la comunicación argentina.