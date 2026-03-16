En el marco de las actividades por el Mes de la Mujer, la Casa Legislativa porteña abrió sus puertas para realizar el Encuentro de Mujeres Trabajadoras. El evento, que tuvo lugar en el emblemático Salón Presidente Perón, reunió a empleadas y funcionarias de distintas áreas con un objetivo claro: destacar, visibilizar y poner en valor su rol fundamental dentro de la institución.

La jornada contó con una fuerte presencia institucional. Estuvieron presentes el Vicepresidente Primero, Matías López; el Secretario Administrativo, Christian Gribaudo; el Secretario Parlamentario, Pablo Schillagi; y el Subsecretario de Planificación Administrativa, Ezequiel Basima, acompañando a las principales referentes y oradoras del día.

Reflexión, trayectoria y equidad laboral

La apertura del Encuentro de Mujeres Trabajadoras estuvo a cargo de Mirta Coloca, responsable del Equipo Interdisciplinario. Durante las distintas exposiciones, se invitó a los presentes a reflexionar sobre el 8 de marzo, entendiéndolo no solo como una efeméride, sino como el motor para continuar construyendo espacios de mayor equidad institucional.

Los testimonios en primera persona marcaron el pulso emotivo de la jornada:

Mónica Santos (Capacitación): Recordó sus inicios como docente y agradeció el acompañamiento de sus compañeros que le permitió concluir su segunda carrera como socióloga mientras trabajaba en la Legislatura.

Recordó sus inicios como docente y agradeció el acompañamiento de sus compañeros que le permitió concluir su segunda carrera como socióloga mientras trabajaba en la Legislatura. Nélida Longobardi: Tras más de seis décadas de trabajo en la institución, dejó un mensaje inspirador: «Más allá de ser mujer, soy una persona que cree en el esfuerzo y en la perseverancia. Luchen, porque si yo pude, ustedes también».

Tras más de seis décadas de trabajo en la institución, dejó un mensaje inspirador: «Más allá de ser mujer, soy una persona que cree en el esfuerzo y en la perseverancia. Luchen, porque si yo pude, ustedes también». Ornela Vanzillotta (Dir. de Relaciones Internacionales): Repasó los derechos conquistados en los últimos años, pero advirtió que «todavía tenemos un largo camino por recorrer».

El cierre de las exposiciones contó con la palabra de la diputada nacional Silvia Lospennato, quien subrayó la necesidad de seguir fortaleciendo los espacios de participación y compromiso colectivo para avanzar hacia una sociedad «verdaderamente igualitaria».

El respaldo de las autoridades de la Casa

Las autoridades legislativas presentes también tomaron la palabra para reafirmar su compromiso con la agenda de género dentro del ámbito laboral.

Por su parte, el Vicepresidente Primero, Matías López, valoró la lucha diaria de las trabajadoras de la Casa: «Es muy importante fomentar el trabajo en equipo, incluyendo y escuchando otras miradas de aquellas que hacen funcionar la Legislatura», señaló.

En la misma línea, el Secretario Administrativo, Christian Gribaudo, remarcó que el reconocimiento no debe limitarse a una fecha en el calendario: «La igualdad no es un tema de un día o de un mes, es una causa que debemos sostener todos los días del año».