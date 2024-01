Marina calabró no sale del pozo

Primero sucedió lo de PH, donde le reclamó a la periodista más presencia en la dinámica familiar. Luego, la actriz aseguró en una nota con Intrusos, que la compañera de Jorge Lanata se encontraba en pareja con Rolando Barbano. Esto produjo un quiebre y ahora se confirmó que están distantes.

Al respecto se habló en «Mañanísima», el ciclo de Carmen Barbieri. «Yo a las Calabró las quiero mucho, quiero mucho a toda su familia. ¿Cómo están ellas?», le preguntó la conductora a Ana Rosenfeld, una de las grandes amigas de Marina Calabró. «Bueno, te cuento que con la que más diálogo tengo, y te diría que hasta diario, es con Marina», comentó.

«Es con quien tenemos mucha relación hace muchísimos años y cuando me hablaste de amigarlas, yo hice un intento en su momento que por suerte salió bien. Era un día muy especial, por supuesto, un día donde uno cumple años, un número redondo», aseveró la reconocida abogada delante de las cámaras.

«Supongamos que la palabra sea unirlas… hice lo que pude y me salió bien. Era el día ideal para que una familia esté junta. Después pasaron cositas y yo ya ahí no me puedo meter. La conversación será entre ellas. Por supuesto que Marina e Iliana son muy inteligentes», contó Ana Rosenfeld de manera tajante.

«La cosa es que están un poquitito distantes…», confirmó Carmen Barbieri. «Vos sabés, como dijiste antes, por supuesto que hay momentos donde las familias no pueden tener ese quiebre, a veces con los amigos te separás y no te volvés a amigar porque decís ‘bueno, uno por un camino y otro por el otro’. Pero la familia es algo que te une en otros valores, otros sentimientos», culminó la letrada.