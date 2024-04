Análisis retrospectivo: Alfonsinismo versus Radicalismo Liberal en Argentina

Hoy, vemos referentes de la línea alfonsinista en personajes como Lousteau y Martín Tetaz (el primero nos dejó al borde de una guerra civil, con la 125 del Campo). Del otro lado, por suerte, tenemos a la línea radical liberal, la de Alem, comandada por Luis Petri, actual Ministro de Defensa que, hasta ahora, ha demostrado desempeño y patriotismo, dándole más protagonismo y visibilidad a las fuerzas armadas, que en el pasado remoto Argentina supo tener. Si se queda en la 1ra fase socialista y no llega al marxismo, genera miseria económica, social, política y cultural.

La foto “meramente ilustrativa” nos muestra al socialista Raúl Alfonsin exhibiéndose con el dictador Fidel Castro, ambos montados en el Cadillac de Perón. La Coordinadora Radical” tenía “visión” ultra marxista. Si fuera por Alfonsín, le daría a la maquinita de hacer australes/pesos (da igual el nombre que le pongan a la estafa que representa la moneda nacional argentina) para pagarle a los jubilados, ignorando que eso los dejará en poco tiempo en el furgón de cola de la economía, cual asno con la zanahoria atada en la frente. Por eso muchos econochantas no comprenden que, en la Ley Bases y/o en el DNU de Milei está estipulado un aumento para jubilados, respaldado con el crecimiento del empleo en blanco para financiar de manera directa y, sin intermediarios a los jubilados (sin recurrir a la maquinita de falsificar papelitos de colores).

Pero todo eso podrá ser posible si el Congreso accede a la reforma laboral, básico para luego, poder aumentarle los ingresos a los jubilados. Cuanto más empleo en blanco haya, más será el aumento que recibirán, sin riesgo de que vuelva a haber inflación. Y, para que haya productividad, primero hay que mejorar la economía. A la inversa siempre fracasa. A las pruebas de la historia me remito. No me crean a mí, investiguen.

Muchos, repiten como loritos o, como disco rayado que Alfonsín fue “el padre de la democracia”, ignorando por completo el desastre micro y macro económico que nos dejó. Eligieron sujetarse de una ideología que, en el fondo, no representaba al ideal o meta colectiva en la democracia que el Pueblo quería y soñaba. Por no madurar, tuvimos que atenernos a las consecuencias, por creer infantilmente en una falsa democracia que solo beneficiaba a la clase política, la que hoy se ve aterrada y vulnerada por la motosierra y la licuadora de Milei. El Estado y todo el Pueblo ya no estaba en condiciones de mantener ñoquis y de seguir justificando el despilfarro, los fideicomisos, el gasto público, la obra pública que justificaba las “filtraciones” y las transferencias discrecionales. Las obras bien pueden ser afrontadas por el sector privado (como sucede en el país trasandino), con fondos privados y luego recaudando lo invertido en peajes, boleto, publicidad, etc, como lo haría un Estado monarquista y anarco-capitalista, sistema exitoso donde se lo puso en práctica, totalmente apto para la economía del Siglo XXI.

Todo ese estatismo del que debemos salir y dejar atrás, ya no es viable, al menos, en un país POBRE como lo es actualmente Argentina. Es un gran paso que se haya frenado la indiscriminada emisión de pesos, entre otras medidas minarquistas (ya no liberales clásicos, porque el neoliberalismo de los ´90, tampoco sirve). Por otro lado y, culminando, mientras Cristina F. de Kirchner queda expuesta por traición a la Patria y entreguismo de la soberanía Nacional por la base China en Neuquén, Milei comenzó el camino de recuperación de las Malvinas. ¿Quién termina siendo entreguista y anti-patria? Como broche de oro, ahora le exigen al presidente la plata que les recortó Massa en las universidades. Hace semanas, el Ministerio de Capital Humano y el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) le conceden el aumento a las universidades para neutralizar el ajuste de Massa: 70% de aumento en marzo ($10.075.851.995 mensuales), 70% de aumento en mayo, sobre la base inicial ($14.224.732.213 mensuales). Pasan de $5.926.971.777 a $14.224.732.213 mensuales (+140%). Se le da una partida extraordinaria de $14.403.479.661 a los hospitales universitarios.

No contentos con eso, los rectores apagan las luces, los docentes hacen terrorismo universitario y convocan a una marcha nacional, la que tuvo lugar el 23 de abril. El ex devenido ministro de economía Sergio Massa, que se recibió a los 41 años en una universidad privada fue a la marcha “en defensa de la universidad pública”, el que nos llevó el dólar de los 300 a los 1300 pesos, por el plan platita que ahora todos terminamos pagando. Le creemos?

Escribe Nicolas Feredjian