Lanata sigue en terapia

Jorge Lanata está internado en la Fundación Favaloro desde la semana pasada. El conductor del ciclo Lanata sin Filtro (Radio Mitre) está siendo tratado por una infección urinaria bacteriémica, según el parte médico que dio a conocer la clínica privada.

“Sigue estable”, aseguraron desde el entorno del periodista a Teleshow. “Es poco lo que sabemos, no te dicen nada. Sólo que está en terapia y lo tienen sedado porque se quiere ir”, agregaron a este medio respecto a las novedades del cuadro de salud de Lanata.

Desde la semana pasada, el conductor no pudo estar en Radio Mitre y este domingo suspendieron la emisión de Periodismo para Todos (El Trece). Este lunes, Jesica Bossi condujo el programa radial en reemplazo del periodista. A las 10.13 arrancó con un mensaje contundente: “Acá estamos, al pie del cañón”. Además, aprovechó para darle fuerzas a su colega, sin dar detalles de su cuadro de salud: “Beso grande a Jorge Lanata que se sigue recuperando muy bien y pronto lo esperamos por aquí”.

Cabe recordar que el viernes 25 de agosto se dio a conocer el primer parte médico de esta internación: “El Hospital Universitario Fundación Favaloro informa que el señor Jorge Ernesto Lanata ingresó a nuestra institución el día miércoles 23 pasado para el tratamiento de una infección urinaria bacteriémica, siendo necesaria su permanencia en el hospital para un adecuado control clínico y cumplimiento del esquema terapéutico”.

Se espera que en las próximas horas la Fundación Favaloro publique un nuevo parte médico con información detallada del cuadro actual de Lanata. Seguramente, el conductor está siendo acompañado por su equipo médico y su esposa, Elba Marcovecchio.

La salud de Jorge Lanata ha tenido en vilo a sus seres queridos en más de una oportunidad. El periodista, que en 2015 fue sometido a un trasplante de riñón, en 2019 pasó dos meses internado en el Sanatorio Fleni a raíz de la fractura de una vértebra lumbar. Y luego, en el 2020, viajó a los Estados Unidos para someterse a una cirugía en manos de especialistas en la materia. En 2021, en tanto, estuvo junto a su actual esposa, Elba Marcovecchio, en Miami donde se vacunó contra el coronavirus y debió ser hospitalizado de urgencia por una infección urinaria. Y meses más tarde fue operado en la Fundación Favaloro mediante un procedimiento laparoscópico.

“Estoy vivo de pedo, pero estoy bien”, aseguró en una entrevista con Socios del espectáculo (El Trece) en mayo pasado. Y luego se explayó sobre los cambios de hábito que tuvo que adoptar: “Estuve mal. Desde que salí del Fleni, hago kinesiología y gimnasia todos los días durante una hora”. No obstante, el periodista reconoció que no dejar el cigarrillo es “lo único malo” que hace en la actualidad. “Me gusta fumar. Bah, no sé si me gusta, uno fuma por automatismo, ¿no? El algún momento espero dejar, pero es complicado largar el pucho. Las veces que traté, volví. No es fácil, tenés que tener mucha convicción de dejarlo y hasta ahora no la tuve nunca”, confesó.