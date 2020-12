Flores: ocurrió otro accidente en la esquina donde murió un nene de cuatro años

Un camión con acoplado dobló en contramano por avenida Directorio, subiendo a la vereda y chocando a dos camionetas, una en movimiento y otra estacionada, y un ciclista. El hecho se produjo frente a la esquina donde el jueves pasado un nene de cuatro años que cruzaba la calle con su mamá fue asesinado por un automovilista que circulaba a alta velocidad por la misma avenida. Esta misma mañana, a siete cuadras del lugar, en la esquina de Nazca y Bogotá, un auto impactó contra una camioneta EcoSport, cuyo conductor falleció horas más tarde.

El camión que protagonizó el tercer accidente, que se identificó cómo Miguel, bajó del vehículo y dialogó en el lugar con los heridos, que ya comenzaron a ser atendidos en el lugar y trasladados en ambulancias del SAME hacia el Hospital Piñeyro.

“Venia por San Pedrito en verde, se me empezaron a cruzar los autos y no me quedó otra que girar”, explicó Miguel, el conductor del vehículo visiblemente nervioso, mientras era increpado por los vecinos y comerciantes de la zona. “No me mandé en contramano. Quise esquivar los autos y el camión se me vino para este lado porque estoy muy cargado”. “Estás equivocado porque yo pasaba con mi hija, loco. Con con lo que pasó con la criatura el otro día encima, vos no sé que venías haciendo. No frenaste”, le indicó un peatón que cruzaba la avenida al momento del impacto. “No venía rápido, si está todo frenado acá en nazca, imposible venir rápido. Cuando aceleré para salir se me empezaron a cruzar todos y los quise esquivar”, le respondió él.

Fotos gentileza Wilmar Merino

