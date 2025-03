Elecciones porteñas: el PRO de Macri y los libertarios de Milei van separados, se anotaron Larreta y Lousteau y Marra espera

Finalmente, no hubo acuerdo y en las elecciones porteñas los libertarios de Javier Milei y el PRO de Mauricio Macri se enfrentarán en las urnas, en una competencia que excederá por mucho las fronteras de la ciudad de Buenos Aires. Así quedó explicitado tras el cierre del plazo de inscripción de alianzas.

No es la única novedad. El 18 de mayo próximo, en los comicios de medio término, también participará con chances ciertas de disputar los primeros lugares el peronismo, que mayoritariamente se encolumnará, bajo el sello “Es Ahora Buenos Aires”, detrás de la postulación de Leandro Santoro.

Y se despejan tres incógnitas. El ex jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, jugará con una coalición propia. El senador y presidente de la UCR, Martín Lousteau, liderará otra alianza. Y, en caso de presentarse como candidato, Ramiro Marra, la estrella expulsada del firmamento libertario, lo hará por una lista ajena.

Según se pudo confirmar, el PRO encabezará la alianza Buenos Aires Primero con el Partido Demócrata, el ⁠Partido UNIR, ⁠Partido de las Ciudades en Acción, ⁠Partido Encuentro Republicano Federal y ⁠Partido MID- Movimiento Integración y Desarrollo.

Advertisement

Los libertarios todavía no decidieron quién será su candidato, aunque hubo versiones alentadas por la militancia porteña de llevar al vocero Manuel Adorni. Más tarde, LLA reafirmó su compromiso con los porteños mediante un comunicado. “No estamos acá para sostener privilegios, vinimos a terminar con un modelo que lo único que hace es beneficiar a la casta”, aseguraron.

De esta manera, plantearon que creen “en una ciudad libre, donde la motosierra sea política de Estado, donde los impuestos no asfixien al laburante, y donde los recursos de los ciudadanos no se malgasten en agendas que no le cambian la vida a nadie”. De cara a las próximas elecciones, indicaron que “los porteños van a poder elegir entre más de lo mismo o pasar la motosierra por los privilegios y despilfarros”. “La Libertad Avanza en la Ciudad, aunque muchos no quieran”, cerraron.

Tampoco hay definición en el partido amarillo, más allá de que se mencione a María Eugenia Vidal y el ministro Fernán Quirós. En cambio, está confirmado que por el peronismo irá Santoro.

En paralelo, el Movimiento Evita no presentó su partido político en la alianza del PJ porteño. La semana pasada presentó todas las actas en la justicia electoral y el 29 de marzo presentará una lista propia a legisladores encabezada por Juan Manuel Abal Medina.

Advertisement

El sector político de Lousteau competirá con el nombre Evolución, que estará integrado por la UCR, el GEN de Margarita Stolbizer, el Partido Socialista y un grupo de independientes que tendrá una relevancia clave. Todavía no se resolvió la grilla de candidatos.

“La ciudad necesita una evolución. Está ignorada, como si se desconociera por completo lo que sienten y piensan sus vecinos. Es una gestión invisible, no sé sabe bien cuáles son las prioridades”, afirmó el senador en redes sociales.

Por su parte, Horacio Rodríguez Larreta inscribió la Alianza Volvamos Buenos Aires, integrada por el Partido Federal y Confianza Pública, con la que competirá como primer candidato a legislador.

Una novedad importante en la política porteña es que el diputado Marra, que fue expulsado de La Libertad Avanza por decisión de Karina Milei, decidió no inscribir una agrupación propia, aunque en su entorno aclararon que la semana que viene anunciará si participa o no en las próximas elecciones de medio término.

Advertisement

También, se confirmó que el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (FITU) llevará como candidata a Vanina Biasi con una alianza entre el Partido Obrero, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el Partido de los Trabajadores por el Socialismo (PTS) e Izquierda Socialista.

Por último, la Coalición Cívica participará con sello propio y la candidatura de Paula Oliveto, sin coaliciones. “No vamos a dejar que usen a los porteños para medir quién tiene más poder y cargos, ni de trampolín para ambiciones personales”, sostuvo Oliveto.

Además, en un comunicado aseguraron: “La Coalición Cívica inicia esta campaña electoral con una lista de candidatos integrada por personas que han dado testimonio de lucha contra la corrupción, que han defendido a los jubilados y a las pymes de la Ciudad y frente al abuso de las prepagas. Creemos en el orden de las cuentas públicas, la austeridad y la libertad para emprender y generar empleo“.

Advertisement

Se oficializó ante la Justicia Electoral la inscripción del frente Unión Porteña Libertaria, la nueva fuerza política con la que el legislador Yamil Santoro participará en las elecciones del próximo 18 de mayo. Y el Partido Integrar, del sindicalista Daniel Amoroso, llevará al abogado Mauricio D’Alessandro como candidato a legislador en CABA.

Elecciones clave

La definición de este miércoles a la medianoche fue la primera en un proceso que incluye, de cara a las elecciones del 18 de mayo, la definición -el 29 de marzo- de las listas para legisladores porteños.

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, en acuerdo con el presidente del PRO, Mauricio Macri, resolvieron anticipar el proceso electoral. De este modo, será el segundo test electoral para LLA, después de los comicios a convencionales constituyentes que se harán el 13 de abril en Santa Fe. Allí, el PRO irá junto al radicalismo de Maximiliano Pullaro y enfrentará a La Libertad Avanza.

Sin embargo, en la ciudad de Buenos Aires, en ese turno en las urnas, se definirá el peso específico de dos sectores que vienen rivalizando con mayor intensidad las últimas semanas: el PRO de Macri y los libertarios de Milei.

Advertisement

Aunque hubo intentos de acercamiento para explorar un acuerdo electoral, finalmente se confirmó que habrá un enfrentamiento de enorme trascendencia política, que excede por lejos la cuestión porteña.