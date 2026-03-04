El histórico reclamo de los vecinos de la zona norte de La Plata comienza a hacerse realidad. Las máquinas ya están trabajando: arrancaron oficialmente las obras para la nueva bajada de la Autopista en City Bell, un proyecto de infraestructura clave que promete descongestionar el tráfico diario y potenciar el desarrollo urbano de toda la región.

Tras la adjudicación de la licitación y la firma de los contratos, las empresas contratistas pusieron en marcha los trabajos a principios de marzo. Esta conexión directa entre la Autopista Buenos Aires-La Plata y el Camino Centenario marcará un antes y un después en la conectividad del municipio.

Inversión millonaria y plazos de ejecución

El proyecto, enmarcado en el Plan de Obras 2024-2027, cuenta con un fuerte respaldo financiero. Según informaron fuentes oficiales, los trabajos demandarán una inversión superior a los $25.527 millones, fondeados de manera íntegra por la empresa estatal Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA).

¿Cuánto habrá que esperar para inaugurarla? El plazo de ejecución estimado por los ingenieros es de entre 18 y 20 meses, por lo que la flamante bajada de la Autopista en City Bell debería estar operativa para fines de 2027.

Cómo será el nuevo trazado: Puentes y viaductos

La obra no consiste simplemente en una rampa de asfalto, sino en una intervención de ingeniería compleja diseñada para evitar nuevos cuellos de botella en horas pico.

El detalle técnico de la conexión incluye:

Un nuevo ramal: Tendrá 2,1 kilómetros de extensión con doble sentido de circulación.

Tendrá 2,1 kilómetros de extensión con doble sentido de circulación. Distribuidores: Se construirán dos distribuidores de tránsito para organizar el flujo vehicular.

Se construirán dos distribuidores de tránsito para organizar el flujo vehicular. Puentes y viaductos: Se levantarán más de 600 metros de estructuras elevadas para sortear obstáculos naturales y urbanos, incluyendo pasos sobre las vías del Ferrocarril Roca y los arroyos Martín y Carnaval.

Se levantarán más de 600 metros de estructuras elevadas para sortear obstáculos naturales y urbanos, incluyendo pasos sobre las vías del Ferrocarril Roca y los arroyos Martín y Carnaval. Obras complementarias: El proyecto contempla pavimentación de accesos, nueva iluminación LED, señalización inteligente y forestación del entorno.

El impacto en el día a día

Desde AUBASA destacaron que el objetivo principal de esta megaobra es garantizar una circulación fluida y segura. Actualmente, los automovilistas que ingresan o salen de la zona norte platense (City Bell, Gonnet, Villa Elisa) sufren importantes demoras.

La nueva bajada de la Autopista en City Bell permitirá reducir drásticamente los tiempos de viaje, disminuir las congestiones en los accesos tradicionales e integrar el entramado urbano con una ruta vital para el desarrollo económico y comercial de la capital bonaerense.