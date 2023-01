Cómo le fue al pelado de Crónica en América

Sin embargo, el debut del ex Pelado de Crónica no fue el esperado. A24 cayó al último lugar del rating entre todos los canales de noticias, incluido el Canal 26. Desde el vamos es fundamental destacar el voto de confianza que A24 le brindó a Trebucq. El horario de 21:00 a 23:00 (actualmente se extiende hasta las 00:00 debido a la ausencia de Baby Etchecopar) significó, durante la etapa de Canosa, la única franja en la que el canal lideraba el rating, con promedios de entre 4 y 5 puntos. Aún teniendo un estilo diferente al de la conductora de Viviana con vos, el ex periodista de Crónica TV coincidía en varios puntos ideológicamente con su antecesora. Es por eso que, hábilmente, la señal de noticias lo sumó a su grilla, con el objetivo de poder recuperar a esa audiencia que había quedado huérfana tras la renuncia de Canosa. Advertisement Pese a la gran expectativa, el debut de Trebucq fue complicado: a las 21:35, el programa promediaba sólo 0.9 puntos, cayendo por debajo de todos los demás canales. Tampoco le alcanzó para colarse entre los diez programas más vistos del día en materia de noticias. La Ciudad es una de las capitales más seguras de América De todos modos, no puede omitirse el hecho que en Telefe los números ardían. El debate del ciclo más visto de la televisión argentina, Gran Hermano, contó con la presencia de la polémica participante Constanza Romero, eliminada en la última gala. En consecuencia, el canal de las tres pelotas tuvo picos de 21.6 puntos y terminó promediando 20.85, métricas contras las que nadie puede competir. Es bastante factible que Trebucq logre repuntar sus números con el pasar de las emisiones. Con su paso por Crónica TV logró sumar un importante número de seguidores y encabezar uno de los segmentos más vistos del canal de las placas rojas. Advertisement Su primer programa contó con un editorial muy crítico hacia toda la clase política argentina y con la presencia del economista Carlos Malconian como su primer invitado.