Escándalo: qué dijo Nati Jota de la «Icardiada» de Ivana Nadal con su ex

(CABA) Una nueva «Icardiada» ha conmocionado las redes sociales. Ivana Nadal (29), quien en enero de este año presentó como su “amiga” a Nati Jota (26) en una entrevista que le realizó, blanqueó su romance con el rugbier Bruno Siri (26), ex de la periodista.

La periodista y panelista de Bendita TV Vicky Braier, conocida en las redes sociales como Juariu, había alertado sobre el posible flirteo entre Nadal y el rugbier debido a una serie de detalles como ser likes cruzados, entre otras cosas. Luego saltó que Ivana y Nati ya no se siguen, a pesar de que tiempo atrás “se tiraban flores” en distintos posts. Con esta situación, a la que muchos en las redes llamaron rápidamente “Icariada”, Paparazzi dialogó con Nati Jota, quien reveló que llamó a su ex, del que se separó hace nueve meses, para saber si era verdad.

“En caso de ser verdad, no me afecta que salgan. Sí es cierto que me sorprendió. Está todo bien de mi parte, solo que me sorprendió”, dijo Nati sobre el romance entre su ex y Nadal. “Es algo muy reciente, en caso que sea verdad les deseo lo mejor”, sostuvo. Aunque luego remarcó: “Prefiero no hablar demasiado, porque no es un tema que me incumba”. Por último, Nati se refirió a la relación que tiene actualmente con su ex: “La relación con Bruno terminó hace 9 meses, es una relación cerrada”, dijo, y admitió que habló con él por los trascendidos: “Intercambiamos mensajes, le pregunté sobre esto. Pero prefiero no decir qué hablamos, me lo guardo para mí”.

Ver esta publicación en Instagram 🐒🌴 Una publicación compartida de Ivana Nadal (@ivinadal) el 23 Ago, 2020 a las 4:41 PDT

Sin embargo, fue la misma Ivana Nadal la que enfrentó los rumores con una foto junto a Bruno Siri, abrazados. «Icardi«, le comentó su propia representante, Josefina. A lo que Ivana respondió con ironía: «Amo los likes». «Siempre gana la morocha a la rubia», «No te la puedo creer» y «Esta cuarentena hizo de todo», fueron algunos comentarios que la animadora televisiva recibió en esa publicación.

Ya con el tema copando las redes, Nati se expresó sin mencionar a ninguno de los dos, al ver la cantidad de mensajes de apoyo que recibió. “Gracias a todos por sus mensajes, me siento en mi cumpleaños”, escribió la periodista. NR

