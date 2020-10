Anamá Ferreira acusó a Nati Jota de contagiarla de coronavirus

(CABA) En las últimas horas se confirmó que Anamá Ferreira tiene coronavirus, luego de que sus compañeros de El show de los escandalones (América) Nati Jota y Nazareno Mottola dieran positivo. «Tengo una bronca que no sabes», expresó Ferreira al enterarse el resultado de su test y, en varias oportunidades, insinuó que quien la había contagiado era su compañera de trabajo, Nati Jota.

«Nati Jota, Nati Jota… ¿no será el novio con el que empezaste a salir que te dé un beso y te puso el Covid? Si Dios quiere, no voy a tener nada», dijo explícitamente Ferreira antes de hacerse el hisopado. En ese momento, hizo un «fuck you» a la cámara que la estaba filmando y expresó: «¡Todo por culpa de Nati Jota!». Aunque rápidamente aclaró: «No, mentira… pobre Nati».

La panelista de El show de los escandalones subió un video del momento del test y demostró que no le resultó nada agradable todo el proceso: «Me puse a llorar, te juro. Es horrible y me lo metió dos veces en cada nariz. No lo podía creer. Yo ya me lo hice, no tengo ningún síntoma y todo el equipo se lo hace hoy».

Finalmente, Anamá dio positivo y se mostró muy enojada por el resultado del test. «Me dio positivo, tengo mucha bronca porque yo me súper cuido. Hace 200 días que estoy adentro, que no salgo, solamente a caminar o a hacer deporte. Nati Jota había dado positivo y hoy me hice el hisopado y también. Gracias a Dios no siento nada ni tengo ninguna enfermedad de base, además soy muy deportista y como sano. Pero tengo una bronca que no sabés«, expresó en diálogo con La Nación.

