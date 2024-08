Jorge Macri anunció que la Ciudad tendrá su primera Biblioteca Digital

Cada 24 de agosto se celebra el Día del Lector por el nacimiento de Jorge Luis Borges, hace 125 años. En el marco de las actividades para celebrarlo, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció la creación de la Biblioteca Digital de la Ciudad, que llevará el nombre del autor de El Aleph.

“El libro de papel tiene una magia única, porque se puede marcar o resaltar; es lo que hago cuando leo, lo disfruto mucho. Pero a veces no es el libro, sino el momento. Y la biblioteca digital no significa reemplazar el libro papel, es un concepto que a mí me gusta mucho, casi filosófico moderno, que es el de incluir todo lo que somos y trascenderlo. Algo que llega nuevo no reemplaza lo anterior, es una capa que agrega y facilita, y puede ser una buena manera de encontrar ese libro para después ir a buscarlo en una librería y sumergirte ahí en el papel”, dijo Jorge Macri junto a la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes. La actividad se realizó en la Biblioteca Miguel Cané, en Carlos Calvo 4319, donde Borges trabajó durante 10 años a partir de 1938.

La Biblioteca Digital comenzará a funcionar desde el 2 de septiembre: se trata de una plataforma gratuita en Internet para poder leer libros en ese formato que reafirma el compromiso de la Ciudad de seguir apoyando y fomentando la cultura.

Hoy la Red de Bibliotecas Públicas tiene 40 mil socios registrados.

La nueva plataforma se suma al sistema de envío de libros a las casas que se implementó para personas mayores de 65 años o con movilidad reducida, que nace del trabajo en conjunto con Rappi, la empresa de delivery.

Luego, Jorge Macri, agregó: “El nombre de Jorge Luis Borges a la biblioteca es merecido por lo que ha generado. Así que voy a quedarme con una frase de él: ‘Cuando me preguntan por el paraíso, imagino que el paraíso es lo más parecido a una biblioteca’; bueno, ahora también es un paraíso digital”.

La ministra de Cultura, Gabriela Ricardes, explicó: “Estamos muy felices por este lanzamiento que amplía el universo de los libros a más porteños. Esto se suma al impulso que está teniendo la Red de Bibliotecas públicas, con la compra de libros y con el servicio de delivery puerta a puerta para las personas mayores”.

Jorge Macri entregó el premio al lector joven a los tres usuarios de entre 6 y 21 años que más libros retiraron en la Red de Bibliotecas de la Ciudad durante 2023. También hubo una mención especial al lector más joven. A todos los premiados les regalaron libros.

Los jóvenes lectores premiados:

-Octavio Malaiu (20 años), 52 libros retirados en la Biblioteca Casa de la Lectura. Recibió estos libros de Borges: La cifra, Fervor de Buenos Aires, El informe de Brodie y Nueve ensayos dantescos.

-Ulises Villoslada (11 años), 54 libros retirados en la Biblioteca Banchs. Recibió Historia de la eternidad (Borges), El libro de los seres imaginarios (Borges), El infinito (Bernasconi) y El hacedor (Borges).

-Berenice Echagüe (10 años), 68 libros retirados en la Biblioteca Banchs. Recibió Cuentos completos (Borges), Libro de sueños (Borges), y Harry Potter y la piedra filosofal (Rowling).

Y el lector más chico fue Juan Gnocchini Dorado (6 años) de la Biblioteca Devoto. Selección de libros: Zoo Loco y Tutú Marambá, de María Elena Walsh.