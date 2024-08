Fernando Espinoza no se presentó a la mediación con la mujer que lo denunció por abuso sexual

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, no se presentó hoy a la audiencia de mediación en la causa civil por daños y perjuicios que le inició Melody Raskaukas, quien fue su secretaria y lo denunció por abuso sexual. La mediación era por videoconferencia a las 14 y luego de 30 minutos se dio por finalizada ya que Espinoza no se conectó, informó Marcelo Urra, abogado de la víctima.

“Espinoza estaba debidamente notificado a su correo electrónico de la audiencia. Estuvimos la mediadora, Melody y yo conectados. La mediadora le explicó todo el sistema de mediación y porque era obligatoria y a la media hora de iniciada como Espinoza no se presentó se cerró la audiencia. No esperábamos otra y ahora comenzará la causa judicial”, explicó Urra.

Para esta mediación se levantó la prohibición de acercamiento y contacto por cualquier medio que la justicia le dictó a Espinoza respecto a Raskaukas en la causa penal por abuso sexual.

Así se dio por cerrada la etapa de mediación -en junio hubo otra que tampoco se realizó- y ahora comenzará la etapa judicial civil. “El reclamo por daños y perjuicios por todo lo que Melody sufrió con este caso. Pérdida laboral, lucro cesante, daños psicológicos a ella y a su familia. Buscamos una reparación integral”, contó Urra.

Espinoza tiene un procesamiento confirmado por abuso sexual y por desobediencia a una orden judicial ya que tenía una prohibición de contacto por cualquier medio con la víctima y, a pesar de eso, habló por teléfono y envió a un funcionario de La Matanza para que la mujer firme la desestimación de la denuncia penal.

“Tanto las manifestaciones de Melody Jacqueline Rakauskas como los restantes elementos de convicción reunidos fueron evaluados desde una perspectiva regida por la sana crítica y la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados”, señalaron los jueces de la Cámara del Crimen Juan Cicciaro y Rodolfo Pociello Argerich en una resolución de principios de julio en el que ratificaron el procesamiento de Espinoza que había sido dictado por la jueza de instrucción María Fabiana Galetti. También se confirmó el embargo de 1.500.000 de pesos sobre los bienes del intendente.

La causa contra Espinoza se inició por la denuncia que Raskaukas hizo en persona en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a principios de junio de 2021. Relató que por Gustavo Cilia, su entonces pareja y amigo de Espinoza, la llevó a trabajar en la secretaría privada del intendente. Contó que el 10 de mayo de ese año Espinoza le dijo que iba a ir a cenar a su casa. Y que allí ocurrió el abuso.

En la denuncia contó que durante la cena Espinoza le dijo que estaba contracturado y le pidió masajes. Ella le dijo que no y lo mandó a descansar, pero la respuesta fue: “No tengas miedo, dale”. De manera intimidante se desabrochó la camisa, afirma la denuncia. Le dijo que no tuviera miedo porque “las mujeres de sus amigos tenían bigote”.

“Fernando, no sé qué vas a hacer pero te pido que no, te pido que te vayas de mi casa”, le dijo la mujer. Pero Espinoza “una vez dentro de la habitación se quitó el pantalón, la camisa que previamente se había desabotonado y quedó en ropa interior”. Cuando volvió a pedirle que se fuera, “el imputado la sujetó fuertemente, indicando la víctima que no recordaba exactamente cómo pasó, pero que él logró terminar encima de ella en la cama”.

Y durante ese lapso, Espinoza comenzó a besarle la zona de sus pechos y a tocarla por encima de la ropa mientras le decía “quedate tranquila, siempre te tuve ganas, va a estar todo bien” y le pedía que le practicara sexo oral, intentando a su vez quitarle las prendas que vestía en contra de su voluntad, lo que habría llevado a que le rompiera la camisa que ella tenía puesta, además de intentar bajarse su propia ropa interior, lo que no consiguió porque la víctima hacía fuerza para impedirlo. “Bueno listo, ya está, se terminó todo, me voy, ya está, no te preocupes. Sos una boluda, no sabes lo que te perdés, pero bueno, allá vos”, le respondió Espinoza.