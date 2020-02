Valeria Mazza le pondrá voz a un especial del Día de la Mujer y estallaron las críticas

(CABA) Se confirmó que Valeria Mazza será la conductora de un programa especial de Nat Geo. La idea es homenajear a las mujeres en su día. Pero la decisión de la cadena generó una gran controversia en las redes.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, la periodista Fiorella Sargenti dio la noticia a sus seguidores. “Valeria Mazza será la narradora de Mujeres de Impacto, un nuevo documental de National Geographic que muestra historias de mujeres que están cambiando el mundo”, comienza diciendo.

“Es parte de la programación especial en homenaje al Día de la Mujer”, dice el mensaje. Pero además sumó frases polémicas de la modelo en relación a los roles de género, como “no me gusta la mujer que pierde la condición femenina”, “los actos de caballerosidad te elevan porque las mujeres somos preciosas y nos tienen que cuidar” o

“creo en la lucha por la no desigualdad, pero tampoco tenemos que ocupar el mismo lugar que los hombres porque no somos iguales”, y las críticas por la elección de la modelo comenzaron a multiplicarse.

«Recibí la comunicación de que NatGeo había elegido a Valeria Mazza para un documental sobre empoderamiento femenino y no pude evitar sentir tristeza por una decisión tan errada. Sumo su homofobia a lo que cuenta Fio», comentó también el periodista Tomás Balmaceda.

La modelo dijo que estaba “a favor de la familia que está conformada por un hombre y una mujer”. Además de que “no sé cómo pueden salir los chicos que sean criados por personas de un mismo sexo”.

Por su parte, del especial del Día de la Mujer Valeria Mazza sostuvo: “Siento un orgullo enorme de ser parte de un proyecto tan significativo que da luz sobre los logros y el talento de mujeres realmente extraordinarias”.

“Ellas tienen la capacidad de inspirar a las jóvenes del mundo a seguir sus pasos y dejar su marca. Acompañar estas historias con mi relato es un honor”, expresó Valeria en declaraciones que publicó Gente. NR

