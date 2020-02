El conmovedor mensaje de Eugenia Tobal tras perder a su mamá: «Solo muere quien es olvidado»

(CABA) Después de haber vivido uno de los momentos más felices con la llegada de su hija Ema a mediados de diciembre, Eugenia Tobal enfrenta hoy la inmensa tristeza por la muerte de su mamá, Ofelia, quien luchó durante años contra el cáncer.

Luego de permanecer durante varios días en silencio, resguardada por sus seres queridos, la actriz agradeció las muestras de amor a través de Instagram Stories: “Gracias a todos por los mensajes de amor”.

Pero también le dedicó un conmovedor posteo a su mamá y publicó el poema “No me he ido” junto a una imagen de su mano, donde se ve su tattoo que dice ‘Felicidad’, sujetando la de Ofelia.

En el texto, que compartió la psicóloga Daiana Odaia Slipak, se puede leer: “No se puede separar lo que se ata en el corazón. No se puede matar un sentimiento. Solo muere quien es olvidado. Te cuido, te protejo, te acompaño. No te he dejado… tan solo me adelanté un poco en el paso… Y volveremos a estar juntas”.

El posteo recibió miles de comentarios de apoyo, entre los que se podían ver emojis de corazones de su pareja, Francisco García Ibar, Florencia Raggi, Sabrina Garciarena, Lucía Galán y Eleonora Wexler.

A continuación, el emotivo poema de Tobal a su mamá Ofelia:

«Cerca, bien cerca.

Estoy… en algún lugar estoy.

No puedes tocarme así como no se puede tocar el amor… pero sí puedes sentirlo.

No. No estoy entre la tierra.

Estoy en la sonrisa de tu recuerdo.

Estoy en el silencio de tu suspiro.

Estoy en la carita de quien ha nacido.

¿Escuchas el eco que se produce cuando ríes?

Esa soy yo.

Estoy, creeme que estoy.

No tan lejos. No me busques tan lejos.

Estoy cerca, bien cerca, a tu lado.

Te sostengo cada vez que quieres caer.

Te acaricio cada vez que comienza a doler.

Yo sé que me sientes, yo te conozco, yo te veo. No es locura. Estoy aquí. Cerca, bien cerca.

No se puede separar lo que se ata en el corazón. No se puede matar un sentimiento. Solo muere quien es olvidado.

Te cuido, te protejo, te acompaño. No te he dejado… tan sólo me adelanté un poco en el paso… Y volveremos a estar juntas.

Cuándo nos reencontraremos, sólo Dios lo sabe. Mientras tanto estaré aquí, a tu lado.

Cerca, bien cerca… hasta el último día de tu viaje…». NR

