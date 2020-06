Edith Hermida se puso el mismo top transparente de Romina Malaspina y la rompió

(CABA) El reciente debut de Romina Malaspina en el noticiero de Canal 26 sigue dando que hablar por el jugadísimo look con el que apareció la exparticipante de Gran Hermano ante las cámaras con un top traslúcido. Pero ahora, Edith Hermida le hizo compentencia.

Ella lo había prometido en la edición anterior: «Para Bendita me lo pongo, que me consigan uno de esos transparentes». El top apareció y Edith tuvo que cumplir, aunque en el camino se tomó algunas licencias.

Conductora por derecho del programa de elnueve, mientras Beto Casella elija mantenerse a prudente distancia y salir en pantalla gigante, Edith se entrega al show entre informativo y bizarro que cada noche propone el programa.

Y aunque en la emisión del martes no hubo informe sobre el affaire Malaspina, sí estuvo presente en el atuendo de la conductora, merced a los buenos oficios del diseñador Mariano Caprarola que le hizo llegar una prenda idéntica a la utilizada por la chica del noticiero de Canal 26.

«Se trasluce todo de verdad -dijo entre vergonzosa y divertida Hermida-, pero bueno, por qué no me puedo poner el top de Malaspina, aunque me veo y me da un poco de impresión».

«Ella se impuso el desafío y lo cumplió, y te voy a decir algo, te queda mejor. La quiero ver a Malaspina a la edad de la ‘chiru'», la piropeó Beto utilizando el apodo de «chirusa», con el que la denominan cariñosamente en el programa.

A diferencia de lo propuesto por la ex Gran Hermano, y que generó un revuelo mediático que todavía se mantiene vivo después de casi una semana, Hermida acompañó el mínimo atuendo con una campera negra de cuero, y aunque sus compañeros propusieron que se la sacara, ella prefirió no hacerlo: » Es que este look va con la campera, a Malaspina le faltaba un blazer para quedar ‘noticiero’, como estoy yo: seria». Con humor, en Bendita dieron el tema por terminado a menos, claro, que sus protagonistas aviven la llama, y todo vuelva a empezar. NR

