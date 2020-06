La furia de Sol Pérez cuando la compararon con Romina Malaspina

(CABA) Romina Malaspina se convirtió en tendencia en las redes al sorprender a los espectadores de Canal 26, ya que decidió conducir el noticiero luciendo un top con transparencias. El look fue súper comentado y algunos la compararon con Sol Pérez, quien también trabaja en esa señal de noticias.

La comparación no le cayó nada bien a Sol, quien se diferenció tajante de Malaspina. Cuando un seguidor de Twitter comentó “Sol Pérez es compañera en el mismo informativo, por ahí va el perfil”, ella respondió enojada: “Yo no muestro las tetas cuando hago una conducción. Y estoy muy segura de mi trabajo y no es la primera conducción que hago. No intentes rebajarme. Saludos”.

Luego, agregó: “Infórmense, no es la primera conducción que hago. Yo no hago ninguna conducción en tetas, tengo curvas y no voy a usar una bolsa para que ustedes no se pongan nerviosos. Yo no tengo la culpa de lo que hacen los demás”.

Para cerrar el debate, realizó un fuerte descargo: “Dejen de querer llamarme gato por ser mujer y tener tetas y culo. Estudie, me prepare y desde el que tengo 18 años trabajo en el medio. Gracias a dios hace 3 años me dieron la posibilidad de conducir y es algo que amo. Besos”.

Sin embargo, las comparaciones con la ex participante de Gran Hermano en las redes sociales siguieron llegando. Sol Pérez también ha sido criticada por su look en el noticiero en ocasiones anteriores. Ella había dicho, en entrevistas previas, que llegó a preocuparse por perder su trabajo. “Todo el tiempo siento que estoy rindiendo examen. Durante la primera semana del programa fui tendencia porque ocupaba un lugar en un programa de noticias. No es que me haya dolido, pero me preocupa que la gente que me contrató se arrepienta”. NR

