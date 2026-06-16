El Gobierno nacional continúa impulsando obras de infraestructura en el área metropolitana. En las últimas horas, Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) oficializó el llamado a una nueva licitación pública para realizar una reconstrucción integral de las estaciones Martín Coronado y Ejército de los Andes, pertenecientes a la Línea Urquiza.

Esta iniciativa representa la quinta licitación lanzada específicamente para esta traza en el marco de la declaración de «Emergencia Ferroviaria», un contexto que busca agilizar la inversión estatal para garantizar la seguridad y mejorar las condiciones operativas del servicio diario que utilizan miles de pasajeros para conectar la Ciudad de Buenos Aires con la zona oeste del conurbano bonaerense.

Obras integrales costeadas por el Estado

Si bien la línea Urquiza es operada por un concesionario privado (Metrovías) desde hace más de tres décadas, el costo total de esta megaobra será asumido íntegramente por el Estado nacional, tal como ocurrió con las intervenciones previas.

Aunque los detalles técnicos finales se ajustarán tras la adjudicación de los pliegos, los proyectos de reconstrucción de este tipo contemplan habitualmente:

La demolición de las estructuras obsoletas actuales.

Construcción de nuevos andenes con solados hápticos y reglamentarios.

Renovación total de los accesos, priorizando la accesibilidad para personas con movilidad reducida (rampas y escaleras adecuadas).

Modernización de los edificios operativos, incluyendo nuevas boleterías, sanitarios públicos y dependencias para el personal.

Nuevas cubiertas, iluminación LED y mejoras en el entorno inmediato de las paradas.

Un plan de obras en medio de la transición

La intervención en Martín Coronado y Ejército de los Andes (ambas ubicadas en los partidos de Tres de Febrero y Hurlingham) se suma a una serie de trabajos clave que ADIF ya viene licitando en la misma línea. Entre ellos se destacan la reconstrucción total de la terminal General Lemos (actualmente en ejecución), la renovación del sistema de señalamiento y la reciente licitación para renovar un puente ferroviario estratégico en Villa Bosch (sobre la calle Illia).

Todo este paquete de obras estructurales se da en un contexto de transición institucional. A fines de 2025, el Gobierno oficializó la extensión del contrato de operación de Metrovías hasta el 30 de junio de 2027 (o hasta que se adjudique el servicio a un nuevo operador). Esta prórroga busca garantizar la continuidad del transporte de pasajeros mientras el Estado define el esquema definitivo para la relicitación de la línea, en conjunto con el Belgrano Norte.