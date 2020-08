Desesperación en Lomas de Zamora: le robaron el auto con su hijo adentro

(PBA) Momentos desesperantes vivió una mujer en Lomas de Zamora. Fue abordada por dos delincuentes cuando salía de su casa con el auto en el barrio San José junto a su hijo de seis años. Tras forcejear violentamente, robaron el vehículo con el nene a bordo, y transitaron dos cuadras, hasta que, luego de golpearlo, lo dejaron en la calle.

El episodio ocurrió el jueves, a plena luz del día, y quedó registrado por la cámara de seguridad de la casa.

Según puede verse en las imágenes, cerca de las cuatro de la tarde, la mujer había arrimado el auto a la vereda de la casa y se bajó para cerrar el portón. En ese instante, y mientras su hijo la esperaba dentro del vehículo, aparecen dos delincuentes.

«Está mi nene adentro», gritaba desesperada la mujer. Pese a sus intentos por detenerlos, los hombres avanzaron a toda velocidad y la arrojaron con violencia sobre el pavimento. Finalmente bajaron al chico a unos 200 metros de la casa. La madre terminó golpeada y con una fractura, producto de la fuerte caída.

A horas de ocurrido el episodio, la mujer asaltada en la puerta de su casa detalló que no era la primera vez que robaban en su casa. «Ya estoy cansada, nos vaciaron la casa dos veces», contó a la prensa.

«Somos peluqueros, estaba llevando al nene con mi mamá para poder ir a trabajar, y cuando cerraba el portón los veo venir», relató. «Yo solo quería que lo bajaran. Sentí que me moría, no me importó el auto, solo quería a mi nene, me desesperé, no me importó que tuvieran armas, solo mi hijo», sostuvo.

Según relató, al chico lo tiraron del auto a casi dos cuadras. «Volvió corriendo y estaba golpeado», detalló. «Yo me levanto para ir a trabajar, y ellos para ir a robar», cerró. NR

