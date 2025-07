El Jefe de Gabinete de la Ciudad presentó su informe de gestión en la Legislatura porteña

En cumplimiento del artículo 34 de la Ley 6684, que establece que el Jefe de Gabinete de Ministros debe asistir a la Legislatura para informar sobre la marcha del Plan General de Gobierno, esta mañana se llevó a cabo una Sesión Especial en la que Gabriel Sánchez Zinny presentó el informe de gestión correspondiente al primer semestre del año. La sesión fue presidida por la Vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, y contó con la presencia de los legisladores y miembros del Gabinete.

Durante su exposición, Sánchez Zinny remarcó que en este primer tramo de la gestión de Jorge Macri actuó con planificación, método y eficiencia, incluso en un contexto social y económico desafiante, y que todas las políticas se desarrollaron con un mismo objetivo: mejorar la calidad de vida de los porteños.

Uno de los ejes centrales de su informe fue la seguridad. Señaló que ya se sumaron 3.000 nuevos policías al despliegue en calle, alcanzando un total de 19.000 efectivos, y se incorporaron nuevos patrulleros, motos, cuatriciclos, además de 120 armas no letales, reforzando la seguridad en zonas críticas con cuadrantes estratégicos. También destacó la ampliación del sistema de videovigilancia, que hoy cubre el 82% del territorio con más de 1.200 cámaras nuevas en 300 puntos de la Ciudad, y la instalación de 370 Puntos Seguros en toda la Ciudad. Informó que se completaron 116 nuevas plazas en comisarías y que se avanza con otras 150, así como con la construcción de una nueva cárcel en Marcos Paz con 2.240 plazas.

En relación con la movilidad, Sánchez Zinny mencionó la implementación del Sistema Integrado de Movilidad Urbana, que incorpora 12 buses eléctricos; 2 líneas de TramBuses que unirán puntos claves como el Aeroparque Jorge Newbery con el Centro de Trasbordo Sáenz en Nueva Pompeya, y la estación Belgrano C del ferrocarril Mitre con la estación San Pedrito en Flores.

Por último, se mencionó la futura Línea F del subte, la compra de 214 coches nuevos para las líneas A,B y C, y la modernización del Premetro, además de distintas obras estratégicas para mejorar la conectividad en la Ciudad, como las realizadas en el Puente Ciudad de la Paz que permitió su reapertura, los trabajos de ampliación del Puente Labruna y la transformación de la Autopista Dellepiane, que sumará un parque lineal en sus márgenes.

Sobre el espacio público, indicó que se realizaron más de 120 intervenciones en plazas y parques, se incorporaron 7.600 contenedores antivandálicos y se implementó inteligencia artificial en camiones de recolección para mejorar la higiene urbana.

El Jefe de Gabinete destacó que “la calle no es un lugar para vivir” y detalló que aumentó un 233% la presencia de equipos de asistencia en calle, se sumaron más de 700 plazas en Centros de Inclusión Social y se abrieron dispositivos especializados en salud mental y adicciones. También celebró la aprobación de la Ley que habilita la urbanización del Sector 4 de la ex AU3 y en materia de Salud enumeró la inauguración de la nueva guardia del Hospital Piñero, nuevas bases del SAME, los centros de salud en Barracas, Boedo y Mataderos, el avance del nuevo CEMAR Nº 3 en Saavedra y en la unidad coronaria del Hospital Argerich.

Respecto a la educación, informó que el 20% del presupuesto está destinado al área, que ya se realizaron más de 740 obras en escuelas y se distribuyeron más de 25.000 dispositivos tecnológicos. También anunció que en julio abrirá el primer centro TUMO de América Latina, una propuesta educativa innovadora para jóvenes de 12 a 18 años, donde cada uno puede elegir su recorrido y formarse en áreas como animación, videojuegos, cine, robótica, inteligencia artificial y diseño gráfico.

En cuanto a Cultura, destacó que uno de los hitos más importantes de la gestión es la puesta en valor del Centro Cultural General San Martín y destacó el fortalecimiento del programa de Mecenazgo para que distintos contribuyentes puedan desarrollarse en el plano artístico.

En materia de autonomía, Sánchez Zinny celebró el traspaso de las 31 líneas de colectivos a la Ciudad, la aprobación del nuevo fuero laboral y destacó el proyecto de Ley enviado a la Legislatura para crear el Servicio Penitenciario porteño. También destacó la simplificación de más de 340 trámites, la eliminación de otros 35, y la digitalización de 38.

Respecto a modernización, destacó la simplificación de más de 340 trámites, la eliminación de otros 35, y la digitalización de 38. En este sentido, el funcionario destacó haber alcanzado la digitalización del 94% de los trámites, la implementación de la Ventanilla Única de Trámites, el Libro Digital de inspecciones integrado a BOTI, la atención por WhatsApp de AGIP y una nueva normativa que permite habilitar un negocio de bajo riesgo en 15 minutos.

Otro aspecto destacado fue la devolución de saldos de Ingresos Brutos en 48 horas para comercios y en el Sur, recalcó la masiva concurrencia a eventos en el Parque de la Ciudad, el Autódromo y el Estadio Mary Terán, que posicionó al sur como nuevo polo de entretenimiento, con un impacto económico directo valuado en más de 30.000 millones de pesos.

Finalmente, el Jefe de Gabinete remarcó que todo se logró sin aumentar el gasto. “Gobernar es transformar, y lo hacemos con responsabilidad, compromiso y una visión clara de futuro para que Buenos Aires sea cada vez más moderna, integrada y justa”, concluyó Sánchez Zinny.

Tras su exposición, que comenzó antes de las 10, los legisladores hicieron preguntas, comentarios y reclamos, que luego de un cuarto intermedio fueron respondidos por el Jefe de Gabinete, en una jornada que se extendió hasta las 16 horas.