Verónica Lozano estalló contra una entrevistada que intentó justificar un abuso sexual

En su programa, Cortá por Lozano (Telefe, lunes a viernes a las 14.30), Verónica Lozano (51) cubrió el caso de una nena de 13 años de Merlo fue violada por su primo, que previamente la había engañado para llevarla a su casa.

El periodista Augusto Telias brindó información sobre el acusado, Nahuel Ibarra: «Este hombre está detenido acusado de cargos gravísimos por la fiscal Marisa Monti. Está acusado de abuso sexual agravado por ser cometido con acceso carnal. Seguramente después va a influir el tema de la minoridad de la víctima, eso es un agravante. El negó todo”. “La revisación médica que se le hizo a la menor constató las lesiones compatibles con el abuso reciente. La pena puede llegar a 15 años de prisión”, sumó. «Me imagino que ha habido pericias médicas de la chiquita y toda la contención pertinente», aportó Lozano.

Entonces, el cronista comenzó su entrevista con Elodia, vecina del lugar, quien estuvo presente cuando los padres de la nena llegaron al lugar. Tras decir que no tenía mayores datos para aportar, pronunció una frase que provocó la indignación de la conductora. “Por qué no lo citan al chico de al lado que me dijo: ‘Obligada no era por que a ella le gustó, yo sentí el gemido de ella’”, comentó la mujer. Rápidamente, Lozano la frenó: “Tiene 13 años Elodia, es una menor. No le voy a permitir que usted diga eso bajo ningún concepto”.

“Eso es lo que me dijo el chico”, se justificó la entrevistada. «Bueno, dice pelotudeces”, lanzó la conductora, con firmeza. Y el cronista Telias detalló: “Desde el punto de vista legal, el tema del consentimiento no da lugar, es una violación igual”.

«Sí, sí, pero por qué no citan al chico«, insistió la mujer. Entonces, Costa, integrante del programa, señaló: «¿Para qué lo van a citar? ¿Para que diga la barbaridad que dice ustedes? No creo«.

