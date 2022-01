Cómo es y cuánto cuesta vivir en una cúpula de la Ciudad

Por más extraño que suene, en la Ciudad de Buenos Aires es posible vivir en una cúpula. Los precios no son tan desorbitantes como se puede suponer. De hecho, el valor de una propiedad histórica suele ser bastante arbitrario y está más sujeto al deseo y las posibilidades del cliente que a los parámetros tradicionales del mercado. Algunas, muy deterioradas, arrancan en cuarenta y cinco mil dólares, hay otras en buen estado a partir de cien mil, mientras que las más lujosas y mejor conservadas superan el medio millón. “No hay una tasación exacta de las cúpulas en venta, porque no se puede establecer un precio por metro cuadrado”, señala Candelaria Frías, de Isabel Frías Propiedades, que comercializa una de las dos cúpulas gemelas del emblemático edificio La Inmobiliaria.

El Gobierno de la Ciudad tiene inventariadas alrededor de 400, la mayoría emplazadas en el área central de la Ciudad, que son parte de edificios catalogados con algún nivel de protección patrimonial, según Izaskun Martínez Castillo, arquitecta especialista en Gestión del Patrimonio Cultural. Los estilos incluyen las corrientes árabe, española, rusa y art nouveau.

En la década del 30 la arquitectura moderna fue reemplazando las cúpulas ornamentales por las cubiertas planas, las terrazas y los jardines. Y luego, la construcción de torres hizo que muchas de esas joyas únicas de los cielos porteños se desdibujaran. Afortunadamente, en los últimos años, las cúpulas de Buenos Aires volvieron a ponerse en valor. Y, también, en venta. Aquí, algunas que están disponibles hoy en la ciudad:

Av. de Mayo 1480: US$620.000

El edificio La Inmobiliaria, de estilo renacentista, tiene dos cúpulas gemelas de color rojizo. Ubicada en el sexto piso, la que está a la venta tiene 170 m2 totales y está remodelada a nuevo, con pisos originales de pinotea y una escalera caracol central que lleva a todos los ambientes. Su terraza brinda una de las vistas más amplias de la ciudad. Expensas mensuales: $11.000

Av. Corrientes 745: US$110.000

Es un monoambiente completamente equipado. El living comedor tiene cocina integrada y una araña de alambre y cristales austríacos realizada por el propietario, Roberto Romero, que es artista plástico y diseñador. Además, cuenta con un balcón que bordea los cuatro frentes de la cúpula, con vistas a la Av. Corrientes, el Obelisco y el Río de la Plata. Las expensas mensuales son de $4700.

Av. Callao 295: US$210.000

Sobre esta avenida se emplaza el edificio proyectado por el arquitecto milanés Manuel Tavazza. La cúpula de pizarra y zinc alberga una propiedad en venta (104 m2), refaccionada a nuevo. La cúpula se erige directamente sobre el living formando un ambiente sobrecogedor, con un amplio ventanal por el que entra luz natural. Las expensas mensuales son de $24.760 (incluye Aysa).

Av. Rivadavia 1523: US$390.000

Posee 182 m2 de superficie total y el plus son sus dos terrazas (una grande de 53 m2 y otra más pequeña) con vistas panorámicas de la ciudad. En la planta baja, de casi 45 m2, se encuentran el living comedor, la cocina y un baño. Entre el primer y el segundo nivel hay dos dormitorios con baño en suite y uno de ellos con vestidor. Las expensas mensuales son de $22.536.

Av. Córdoba 827: US$210.000

El edificio residencial Bencich, construido en la década del 20 en la esquina de Córdoba y Esmeralda, se convirtió en un distintivo de la arquitectura ecléctica porteña. Remodelada y equipada para ser oficina o vivienda, la cúpula en venta (70 m2 de superficie total) tiene dos ambientes muy luminosos con la cocina y el baño refaccionado a nuevo. Expensas mensuales: $5000.

