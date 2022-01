Tres frigoríficos de zona norte fueron denunciados por fuertes olores y contaminación

Al no tener respuesta a sus reclamos, crece el malestar de vecinos de Tigre y San Fernando por los olores que emanan de la operación de tres frigoríficos cercanos al río Reconquista. Se trata de los frigoríficos El Rioplatense, Ecocarnes y la Planta Faenadora Bancalari. El primero está ubicado en Tigre y los dos últimos en San Fernando.

Los tres presentan irregularidades vinculadas a sus responsabilidades legales para mitigar su impacto en el ambiente. No cuentan con cortina forestal circundante -que es obligatoria en la provincia desde 1977- y además carecen de estudios exhaustivos sobre el impacto en las napas y las descargas de efluentes líquidos al río. «Los estudios son incompletos o inexistentes en los tres casos y lo que se está pidiendo es que planten la cortina forestal. Esto no es una donación, es una obligación«, explica Francisco do Pico, uno de los vecinos que está llevando adelante el reclamo. También piden que el gobierno de la provincia de Buenos Aires tenga un registro público ambiental y que allí consten las estadísticas de las empresas. El gobierno de Axel Kicillof tiene obligación legal de tener ese registro a disposición de los vecinos.

En el caso del frigorífico El Rioplatense, los olores surgen de tres lagunas de efluentes de varias hectáreas, la descarga del mismo efluente al Canal Patagonia, una playa de compostaje de varias hectáreas a cielo abierto y del proceso de rendering por medio del cual se cocinan derivados. Gran parte de los olores podrían ser minimizados con una cortina forestal cuya implantación es obligatoria desde que se aprobó la ley provincial 8912, en 1977. Esa norma obliga a este tipo de industrias a circundar sus predios con árboles.

El Rioplatense funciona desde 1950, Ecocarnes desde 1962 y Bancalari desde 1970. En los noventas llegaron los countries y la urbanización se acercó a las plantas industriales. Sin el cumplimiento de las normas, la convivencia entre industrias y barrios cerrados acarrea problemas y tensiones.

En las últimas horas ingresó en la Legislatura bonaerense un pedido de informes para que el Ministerio de Ambiente detalle si estos frigoríficos vierten, de manera directa o indirectamente, los efluentes derivados de la faena al Río Reconquista y si cuentan con membranas impermeabilizantes en los piletones donde vierten sus desechos.

El proyecto que lleva la firma del diputado Alex Campbell (Juntos) pide además al Ejecutivo que informe el estado de las lagunas de efluentes y la capacidad para la cual fueron diseñadas. «¿Qué haría el Gobernador sino pudiera ni salir de su casa debido a la contaminación y el olor nauseabundo? ¿Le daría lo mismo la salud de su familia si tuvieran que vivir cerca de un río contaminado? Hay que avisarle a Kicillof que los vecinos de San Fernando y Tigre están impedidos de desarrollar su vida con normalidad como consecuencia de la desidia de su gobierno«, dijo Campbell.

En tanto, el concejal de Tigre, Segundo Cernadas (Juntos), dijo que en Tigre se logró que el frigorífico avance con algunas remediaciones luego de una clausura a raíz de denuncias de los vecinos. Según explicó, esas denuncias derivaron en inspecciones que tuvieron como resultado el compromiso de nuevas obras. «El gobernador no puede mirar para otro lado. Exigimos una solución urgente. Depende de su gobierno que hace años que tiene el tema y no lo resuelve«, dijo.

