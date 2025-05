Luis Petri deja abandonado el Ministerio: crisis docente en las FFAA y manejo cuestionable de fondos

El Ministerio de Defensa atraviesa una situación crítica, con denuncias por la compra de aeronaves por 650 millones de dólares sin sistema de reabastecimiento y gastos multimillonarios en despliegues militares, mientras los docentes de las Fuerzas Armadas perciben salarios de apenas $320.000. Crece la preocupación por un ministro más enfocado en sus ambiciones políticas que en la gestión.

Docentes de colegios como el Dámaso Centeno denuncian que, pese a cobrar sueldos por debajo de la línea de pobreza, el Ministerio no ha reabierto paritarias ni iniciado negociaciones salariales. Reclaman ser equiparados a la paritaria de CABA, donde una docente sin antigüedad cobra $750.000, más del doble que en el ámbito militar.

La eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que aportaba $110.000 a quienes tienen doble cargo, y la deuda de seis meses retroactivos del año 2023, profundizan la crisis económica de los docentes civiles.

En paralelo, se confirmó la compra de 24 aviones F-16 usados por 650 millones de dólares, pese a que carecen de capacidad de reabastecimiento en vuelo y sistemas de mira de precisión, lo que limita gravemente su operatividad dentro de la Fuerza Aérea Argentina.

Abandono docente y reclamos ignorados

Desde marzo, docentes del Dámaso Centeno, liceos militares en Córdoba y Misiones, y la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral sostienen medidas de fuerza. Denuncian que las autoridades, entre ellos el subsecretario Pablo Martín Costa y el secretario de Estrategia Marcelo Rozas Garay, se niegan sistemáticamente a abrir instancias de diálogo.

La precarización salarial contrasta con el despliegue de más de 10.000 militares en la frontera, financiado con 37.000 millones de pesos provenientes de recortes en áreas sensibles como Salud y Educación. Todo esto ocurre sin presupuesto oficial desde 2022, lo que genera serias dudas sobre la legalidad y legitimidad de las reasignaciones de fondos, supuestamente impulsadas por Patricia Bullrich, jefa política de Petri.

Además, el propio ministro enfrenta críticas por privilegiar su carrera política en Mendoza, donde busca enfrentar a Alfredo Cornejo, en lugar de abocarse a resolver las urgencias de su cartera. También se cuestiona el desguace del complejo industrial Tandanor, incluso por referentes como el diputado Ricardo López Murphy.

Un ministerio sin rumbo

El Ministerio de Defensa atraviesa un vaciamiento estructural, con trabajadores civiles y docentes sumidos en la pobreza y una ausencia total de estrategia educativa. Se rumorea el cierre de liceos militares, lo que genera alarma en familias y sectores castrenses.

En este contexto, crecen las críticas por la sobreexposición mediática de Petri, como el controvertido video de presentación de los F-16 con la canción Money for Nothing de Dire Straits, cuya letra contiene frases ofensivas como “That little faggot got his own jet airplane”. La gestión de Petri se ha convertido en símbolo de desatención y prioridades desalineadas, incluso para los sectores más conservadores de las Fuerzas, que lo habían respaldado en campaña.

Sin educación de calidad, con decisiones técnicas fuertemente cuestionadas y un ministerio sin brújula, la soberanía nacional enfrenta un riesgo que trasciende lo presupuestario.