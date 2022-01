Damián Betular deja el Palacio Duhau para ir a Villa Devoto

El chef Damián Betular, reconocido jurado de MasterChef Celebrity, dejó su trabajo como Chef Ejecutivo del Palacio Duhau – Park Hyatt Buenos Aires para dedicarse a su emprendimiento: próximamente abrirá su propia pastelería en Villa Devoto.

Luego de lanzar su libro ‘Volumen 1’, donde cuenta su historia de vida y comparte sus recetas favoritas, y en medio de las grabaciones del reality de cocina de Telefe, Betular se prepara para abrir su propia pattiserie. El chef ultima los detalles para inaugurar su propio emprendimiento en el barrio porteño de Villa Devoto, en la intersección de las calles Asunción y Mercedes, a pocas cuadras de Cucina Paradiso, el restaurante que tiene su compañero Donato de Santis.

Una usuaria de Twitter y vecina de Devoto compartió imágenes de la nueva pastelería, que enseguida se llenó de comentarios celebrando la llegada del chef pastelero al barrio. La nueva pattiserie, que todavía no tiene fecha de apertura, se encuentra a una cuadra de la Plaza Arenales, rodeada de muchas propuestas gastronómicas como Mecha, Alicia y Laganini Jazz Bar.

El lunes Damián Betular anunció su salida del Palacio Duhau, donde hizo famosa su pastelería y los macarons como su sello personal. «Fueron nueve años, que me formaron como profesional y como persona. Nueve años en los que me sentí acompañado y cuidado, en que recibí el apoyo para poder crear sin límites, disfrutando de hacer lo que más amo. Hoy termina mi paso por este lugar maravilloso en el que pude crecer, lugar que me regaló momentos inolvidables y al que pude representar viajando por numerosos destinos«, escribió el chef en su cuenta de Instagram.

NT

Comentarios

Ingresa tu comentario