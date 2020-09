Romina Malaspina chocó contra un colectivo en el barrio de Palermo

(CABA) La modelo y conductora de televisión Romina Malaspina chocó este viernes contra un colectivo en el barrio porteño de Palermo y, a pesar de la violencia del impacto, no hubo heridos.

El episodio ocurrió en las primeras horas de la mañana en el cruce de avenida del Libertador y Dorrego, cuando la presentadora de Canal 26 embistió por detrás con su Jeep Renegade blanca a un interno de la línea 166. Según se puede ver en las imágenes del choque que trascendieron en las redes sociales, ambos vehículos sufrieron daños leves.

La propia influencer escribió un mensaje en su cuenta de Twitter sobre lo sucedido: «Hola a todos los que se preocupan por mí, les cuento que estoy bien, gracias a Dios. En reposo en casa, más por el susto que por lo que sienta físicamente. Les agradezco de corazón su preocupación».

«La mina no quería que se sepa en ningún, se quería escapar, hacía marcha atrás pero como se le salió la rueda no se podía ir», dice el audio que puso al aire Pampa Mónaco en Crónica de uno de los delegados de la línea afectada. Se cree que la modelo se quedó dormida y se incrustó contra el transporte que, dada la hora y la cuarentena por coronavirus, no iba con muchos pasajeros por lo que no hubo personas accidentadas.

