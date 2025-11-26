Reforma laboral: la CGT endurece su postura en el Consejo de Mayo y reclamará debatir el modelo económico

En la última reunión del Consejo de Mayo, prevista desde las 11.30 de este miércoles en la Casa Rosada, la CGT endurecerá su posición: “Nosotros vamos con un planteo donde lo primero es discutir un modelo económico que apueste al desarrollo, al crecimiento y a la producción y, a partir de ahí, a la generación de puestos de trabajo”, dijo a a Infobae Gerardo Martínez (UOCRA), el representante cegetista en la instancia de diálogo multisectorial.

“Indudablemente -agregó-, si uno mira cómo está todo hoy se encuentra todo lo contrario. Hay cantidades de empresas, pymes y otras de tamaño mayor, que están sufriendo las consecuencias de este modelo económico y que están cerrando sus puertas, con cientos de miles de trabajadores que están quedando prácticamente en la precariedad, sin la oportunidad de conseguir trabajo”.

En ese sentido, Martínez afirmó que “no se entiende la dicotomía entre el mensaje y la realidad de un modelo económico que abre la compuerta de las importaciones y donde el ejemplo más claro es el de la fábrica de ollas Essen, que antes hacía la producción en Santa Fe y ahora anunció que prácticamente va a traer de China casi el 80% de todos esos productos, pero hay un montón de ejemplos similares que son parte de nuestra realidad”.

Además de este reclamo, Martínez insistirá en rechazar los cambios laborales propuestos por el Gobierno dentro del Consejo de Mayo, de los que se hablará en la reunión de este miércoles y que forman parte del proyecto que se difundirá el 15 de diciembre con el fin de que sea debatido durante las sesiones extraordinarias del Congreso.

La CGT aún está a la espera de que la convocatoria del Gobierno a consensuar algunos puntos de la reforma laboral, tal como se lo anticipó el ministro del Interior, Diego Santilli, a los cotitulares cegetistas Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Jorge Sola (Seguros), cuando se los cruzó hace 10 días en la conferencia industrial de la UIA.

En ese encuentro informal, Santilli fue insistente en dos puntos: que el Gobierno los iba a convocar para hablar sobre la reforma laboral y que no creyeran en los trascendidos sobre el tema porque hay voluntad oficial de llegar a un acuerdo con el sindicalismo.

Según admitieron altas fuentes oficiales, las negociaciones con la CGT serían piloteadas por Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional en la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem.

Sin embargo, los dirigentes cegetistas aún no fueron convocados por el Gobierno y crece el malestar sindical ante la posibilidad de que la reforma laboral tenga el contenido que trascendió hasta hoy y que incluye cambios que afectan a los trabajadores y al gremialismo.

El jueves pasado, tras un encuentro con los diputados de extracción sindical, Jorge Sola hizo una advertencia al Gobierno en caso de que no abra el diálogo: “Si no nos llaman, chocarán con la pared de siempre”.

Como anticipó Infobae, los sindicalistas quieren llegar preparados a la posible reunión con el Gobierno y, con la asistencia del equipo de abogados de la CGT y algunos diputados, se está realizando un punteo del último borrador de la reforma laboral para elaborar una contrapropuesta que sirva de base para negociar.

Si se concreta la reunión oficial, la CGT trataría de voltear algunos de los artículos que más le preocupan, como la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales, la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, la prioridad de los convenios por empresa, la restricción de las cuotas solidarias, la regulación de las asambleas en las empresas y otros que pondrían en jaque al poder sindical.

La Casa Rosada avanza para lograr el apoyo a las reformas de Milei y al Presupuesto 2026 por parte de los 20 gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo en Tucumán, algo que será una herramienta de presión para aflojar la dureza de la CGT ante la reforma laboral.

Si no hay confirmación del encuentro Gobierno-CGT, el sindicalismo profundizará el endurecimiento que mostrará Martínez, uno de los dirigentes más dialoguistas, en la reunión del Consejo de Mayo, la primera que presidirá el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Desde las 11.30, por primera vez sin Guillermo Francos al frente, se encontrarán en la Casa Rosada el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, como representante del Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora nacional Carolina Losada (UCR), por la Cámara Alta; el diputado nacional Cristian Ritondo (PRO), por la Cámara Baja; Gerardo Martínez la CGT, y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por el empresariado.

¿Habrá un contacto Gobierno-CGT para consensuar la reforma laboral o todo terminará en una ruptura? En principio, los líderes cegetistas decidieron adoptar una posición más dura y por eso ahora reclamarán debatir el modelo económico. Se vienen horas decisivas para delinear cómo será la relación de Javier Milei y el sindicalismo.