Mar del Plata: se desarmó un tobogán en el parque Aquópolis y una pareja resultó gravemente herida

(PBA) Una pareja marplatense padeció el pasado fin de semana graves heridas al salir despedido de un tobogán en el parque acuático Aquópolis.

Hernán Cobos sufrió una grave herida en su pierna derecha y Noelia Medina traumatismos varios.

Según Puntonoticias, ambos habían decidido pasar el fin de semana en el camping «El Griego» y disfrutar, además, del parque Aquópolis, perteneciente al mismo complejo.

Sin embargo, al lanzarse por uno de los toboganes en gomón y estar próximo a terminar con el descenso, la estructura se abrió en una de las curvas y ambos resultaron con heridas de consideración.

«Íbamos bajando y llegando al final del mismo, el gomón en el que íbamos bordea el límite del tobogán abierto. Es en ese momento cuando el mismo se abre lastimando la pierna de Hernán al punto de dejar a la vista el hueso y yo salgo despedida golpeado mi cabeza y demás partes del cuerpo», señaló la mujer.

La pareja denunció que la ambulancia tardó aproximadamente 40 minutos. «Como mi golpe era ‘menor’ según ellos, me trasladaron en el asiento del enfermero de la ambulancia y a Hernán en la camilla», indicaron.

«A mí me suturaron la herida de la cabeza con 5 puntos y me dieron medicación para los demás hematomas. Hernán quedó internado. Se le realizó una suturación en la pierna de alrededor de 25 cm. Como yo cuento con obra social me exigieron que continúe mi tratamiento y curación mediante la misma. En el caso de Hernán, como no tiene obra social, dijeron que se harían cargo ellos comunicándose directamente con la clínica sin dirigirse a nosotros ni siquiera preguntar si estábamos bien o necesitábamos algo», continuó.

A una semana del incidente, Hernan recibió el alta «pero estamos a la deriva, continuamos con dolores y hematomas, y estamos intentando atendernos por nuestros propios medios. Los responsables jamás se dirigieron a nosotros a consultarnos, aunque sea como estábamos. Así estamos los dos, con mucha impotencia y angustia, y con ganas de que a nadie más le vuelva a tocar lo que nos tocó y se lavaron las manos». NR

