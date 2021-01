Mar del Plata: comerciantes afirman que no acatarán ninguna restricción nocturna

En Mar del Plata, comerciantes del sector gastronómico, aseguraron que no acatarán ningún toque sanitario y permanecerán con sus locales abiertos. Dicha postura se contrapone a lo que esta mañana le propuso el presidente Alberto Fernández a los gobernadores para aminorar la propagación del virus en el país: un cese total de actividades de 23 a 6, medida que impacta principalmente en los bares y restaurantes. “La gastronomía no está preparada para otro baldazo de agua fría. Trabajamos para eso, invertirmos para eso, para poder trabajar”, dijo Juan Rodríguez, gastronómico marplatense. También aseguró que “nadie va a cerrar porque estamos cansados de fundirnos. Ya hablé con muchos y todos piensan igual”.

“La temporada es baja, estamos a un 25% de la temporada anterior. Las noticias que llegan no son alentadoras. Las autoridades atormentan al turismo durante la semana y lo único que hacen es perjudicar la situación. No hay un plan verdadero porque tampoco hubo un plan sobre cómo llevar a cabo la pandemia”, manifestó Rodríguez.

El empresario sostuvo que el enfoque del problema está errado y que la forma en la que se busca atacarlo no es la correcta: “El virus no tiene horario. Trabajar con los lugares habilitados ayuda a no permitir la clandestinidad. Si cerrás los bares, los jóvenes van a seguir saliendo”.

Por otro lado, en las últimas horas, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de Mar del Plata presentó un comunicado en el cual resaltó que “las actividades económicas no resisten otro cierre”. Allí agregaron que esta decisión “significaría la destrucción de las pymes locales y de los pequeños comercios, que desde el inicio de la pandemia vienen haciendo un sobreesfuerzo por mantener sus persianas altas y los puestos de trabajo”.

