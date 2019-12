La polémica frase de Chechu Bonelli contra las mujeres solteras que generó indignación

(CABA) En una entrevista con La Nación, Chechu Bonelli habló sobre los inicios de su relación con el futbolista Darío Cvitanich y la decisión que tuvo que tomar cuando él fue convocado para jugar en Europa.

«Cuando le conté a mi papá que estaba saliendo con un futbolista me dijo: «¿Otra vez?». Porque yo ya había tenido mis historias. Entonces le juré que éste era diferente, que quería que lo conozca. Mi papá siempre saludaba a mis novios dándoles la mano, se las apretaba bien fuerte como diciendo: «Ojo con mi hija». Y bueno, ¡hoy casi que lo quiere más a él que a mí!», relató la conductora.

Hasta ese momento, todo marchaba bien en la entrevista, pero luego Chechu hizo un polémico comentario sobre la soltería, que no cayó nada simpático en las redes.

«Le cayó tan bien que cuando surgió la posibilidad de que Darío se fuera a Europa, me dijo: «Vos dejás tus cosas, armás el bolso y te vas con él». Fue una buena decisión. Vivía tanto para mi laburo que creo que si no me iba con él y apostaba por el amor, hoy sería una terrible solterona, dedicada cien por ciento a su trabajo«, contó.



En las redes, muchos usuarios cuestionaron los dichos de Chechu por varios motivos. Principalmente, el foco de las críticas fueron sus declaraciones sobre la soltería, pintándola como algo malo, y la imposibilidad de concebir dedicarse a trabajar y tener pareja al mismo tiempo. NR

Leyendo la nota de Chechu Bonelli, me da pena todo en general. Siempre busca la aprobación de su papá, que su marido la admire, piensa que el sufrimiento por amor es parte de cualquier mujer y que las mujeres son todas prejuiciosas. Chechu, ¡El feminismo te espera cuando quieras! — Florencia María (@flortundis) 26 de diciembre de 2019

Cuando leí el título me indigné. Cuando leí la entrevista, me preocupé. Todos los signos de alarma:

– padre que toma “todas las decisiones”

– marido “permisivo”

– empleadores “piadosos”.

… Hagamos ateneos con hijas con esta entrevista como lectura.

https://t.co/5BeaAoh4Ra — Analía Orr (@AnaliaOrr1) 26 de diciembre de 2019

Súper coherente todo lo que dice Chechu Bonelli. Dejó todo para irse tras un tipo para no quedar soltera eternamente y toda decisión en su vida las consultó siempre con su padre porque en su casa era él quien tomaba las decisiones importantes. — Anita (@Conurbanita) 26 de diciembre de 2019

No me enojo con Chechu; ella no tiene ni medio diván encima, tampoco repensó cuestiones fundamentales. Es modelo por la mamá, le gusta el futbol y es futbolista por el papá y considera que Dario es «generoso» por «dejarla» tomar sus propias decisiones. Vive de la aprobación. — DearTati ッ (@DearTati) 26 de diciembre de 2019

