Jorge Macri: “El acuerdo con el FMI corresponde que se discuta como una ley y no como un DNU”

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, se sumó este miércoles a las críticas de su primo, el expresidente Mauricio Macri, al mecanismo jurídico elegido por el Poder Ejecutivo Nacional para lograr el aval del Congreso al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que el presidente Javier Milei aspira a firmar en las próximas semanas.

“No me convence mucho el tema del DNU para el acuerdo con el FMI porque vos estás tratando de dar certezas al mundo y esas certezas tienen que ser lo más plenas posible. Sería mejor que se trate como corresponde, como una ley, y no como un DNU que debe ser rechazado”, aseguró Jorge Macri.

Si bien Milei había anticipado en el inicio de sesiones ordinarias que enviaría el entendimiento con el organismo de crédito al Congreso para que sea refrendado, el método elegido generó críticas. En vez de girar un proyecto de ley, que requiere la aprobación de ambas cámaras, decidió firmar un DNU cuyo tratamiento es distinto: tanto en Diputados como en el Senado debe ser rechazado para su anulación. Entonces, el acuerdo con el FMI es válido hasta que ambas cámaras del Congreso y -eventualmente- la Justicia dispongan lo contrario.

La decisión se basa en una cuestión de números: hoy el Gobierno no tiene los votos necesarios para que el acuerdo sea aprobado como una ley y por eso elige el camino del DNU.

Advertisement

Ayer, Mauricio Macri, presidente del PRO, se había referido a la cuestión durante su visita a ExpoAgro, donde advirtió que la jugada de la Casa Rosada evidencia “debilidad institucional”. “Es un tema que demuestra la debilidad institucional en la cual estamos, que no ayuda a generar confianza, y creo que eso es importante”, expresó.

Los periodistas Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet le preguntaron a Macri si tenía el mismo pensamiento con respecto a la designación de los jueces de la Corte Suprema, también por decreto. Jorge Macri contestó: “Ahí Mauricio reconoció que cometió un error porque él comenzó con un decreto y luego lo retiró porque le pareció mal”. La frase remite al nombramiento de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en el máximo tribunal en diciembre de 2015.

“Ahora lo bueno sería que el Senado lo trate de manera rápida. Uno de los pliegos estaba avanzado, como es el de (Ariel) Lijo. Acá no puede ser que los pliegos duerman eternamente: ¡senadores, pónganse las pilas, traten el tema y digan de qué lado están; lo aprueban o no!”, exclamó.

Respuesta a Bullrich y la gestión Larreta

Advertisement

En otro pasaje de la entrevista, Jorge Macri se refirió a la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich que aseguró que Mauricio Macri es el verdadero jefe de Gobierno porteño.

“Es una falta de respeto a los porteños que ella diga eso. Ella sacó 40 puntos, yo 50. Yo gané la Ciudad, ella no. Y ella hoy está trabajando en La Libertad Avanza”, afirmó en referencia al cambio de alineamiento de Bullrich tras las elecciones presidenciales.

A su vez, cuestionó la manera en que la funcionaria nacional maneja su carrera política. “Nunca me fui del espacio político, del PRO; nunca me moví de ese lado para ver dónde hago carrera. No me gusta este tipo de política, ella es una hábil declarante”, sostuvo.

Macri también habló sobre la gestión de su antecesor en la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y señaló falencias en su enfoque sobre el orden urbano. “Cuando caminás la Ciudad, lo que plantean es todo lo que falta. Fui ministro y el eje de limpieza y orden era un tema que trabajábamos todas las semanas, era un reclamo fuerte. Los piquetes eran un tema de todos los días que no se enfrentaba en esa gestión, y a los manteros no los levantábamos”, expresó.

Advertisement

La situación económica y social en CABA

El jefe de Gobierno, además, abordó el impacto de la crisis en la Ciudad de Buenos Aires y señaló que, pese a la estabilización macroeconómica, el efecto sobre los sectores más vulnerables aún no se siente. “La macro está ordenada, el problema es el derrame que no ocurre”, señaló.

Asimismo, detalló la situación social en el distrito: “Tenemos 50% de pobreza y esta Ciudad, por primera vez, superó el 30%. Son números descomunales. Hay 10.000 personas que ingresan del conurbano todos los días a revolver basura”. Y ejemplificó: “Hoy pasan cosas, laburantes de una obra, que salen y te revuelven un tacho”.

En ese sentido, apuntó contra la Provincia de Buenos Aires: “Ese planteo se lo hago a la Provincia, que no tiene ni un parador, y hay una ley que los obliga”.

“La Provincia debería contener a su gente allá, no me quejo de los que vienen, el 20% del PBI de la Nación ocurre en la ciudad, dentro de eso ingresa mucha gente pobre que no consigue nada en la provincia o en el municipio. Es más, 7 de cada 10 delitos los cometen delincuentes que vienen de la PBA”