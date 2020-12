Iliana Calabró dijo que en Masterchef Celebrity estaba todo arreglado

Iliana Calabró fue una de las participantes de Masterchef Celebrity, el reality de cocina conducido por Santiago del Moro por el prime time de Telefe. Aunque era una de las favoritas del público por saber mucho de recetas y preparaciones, quedó eliminada del certamen que ya está en instancias finales y tampoco pudo volver cuando se llevó a cabo el repechaje.

Dolida por su salida del ciclo, la actriz criticó el accionar de Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, los miembros del jurado: “No eran justos para nada a la hora de evaluar, pero es un reality. Estaba todo armado para que te salieran mal los platos. Estaba todo armado para que te pasara todo. Si te sale bien la tortilla y te sale bien el huevo, no tiene gracia. La verdad que está esa exigencia de ir a contrarreloj. El mercado, dónde te cambiaban las cosas de lugar…”.

En una entrevista con Intrusos, Iliana compartió detalles de una situación rara que tuvo durante la competencia: “Yo solo tuve problema con una receta en particular, que se lo planteé a la producción. Vos me podés dar vuelta en un montón de cosas, pero si hay algo de lo que sé es de repostería.» Luego, explicó lo que le ocurrió el día de su eliminación de Masterchef Celebrity: “El curd de limón se hace en otra masa y no se hace en la masa sableé que es la que me habían propuesto a mí. La masa sableé tiene un grado de dificultad un poco más alto que la masa hecha con galletitas aplastada. Pero esa masa de manteca con galletitas tiene otra resistencia en donde podés armar un flan arriba y no se te quema… Tuve la mala suerte que me tocó a mí, pero le podría haber tocado a cualquiera porque se sortean los platos”.

Más allá de su corto paso por el exitoso programa que tendrá una segunda temporada, la actriz está muy contenta porque volverá a las tablas tras varios meses de estar alejada por la pandemia. En Villa Carlos Paz protagonizará a partir del 1 de enero la comedia La mentirita en el Teatro del Lago, con Freddy Villarreal, Morena Rial, Rodrigo Noya, Laura Bruni y René Bertrand.

