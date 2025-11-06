Información General
Histórico: construyen un nuevo túnel en Buenos Aires que cambiará aliviará el tránsito para siempre
A partir de esta nueva construcción, el partido bonaerense solucionará un problema de congestión y tráfico pesado en horas pico, a la vez que mejora la circulación.
Uno de los partidos más habitados del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) construirá un túnel que mejorará la circulación en esta jurisdicción para siempre.
Desde el Municipio señalaron que las obras se financiarán con fondos propios y por parte de la gestión bonaerense. Asimismo, manifestaron que el principal objetivo de la obra es “mejorar la seguridad vial y el tránsito”.
¿Cuándo se construirá el nuevo túnel en Buenos Aires que mejorará el tránsito?
Desde la Municipalidad de Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires, anunciaron que empezará la construcción de un túnel en la calle Hornos para los próximos meses.
La obra está planificada para principios de 2026 con la intención de facilitar el traslado en vehículo a los residentes de Caseros, capital del partido del oeste. Además, se unificará el centro comercial de Caseros, descongestionando el paso a nivel del tren San Martín.
“Somos un municipio activo, que reduce la carga impositiva y lleva adelante obras trascendentes con recursos genuinos. Esto es histórico para el barrio y para todo Tres de Febrero”, sostuvo Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero.
¿Cómo será el nuevo túnel de Buenos Aires?
La edificación del túnel está dentro de un proyecto urbanístico de mayor alcance que revolucionará el centro de Caseros, las inmediaciones del palacio municipal, la Plaza de la Unidad Nacional, el Playón Municipal, los ámbitos públicos y la circulación.
Adicionalmente, este cambio facilitará unir Caseros Sur y Caseros Norte, robusteciendo la interconexión social y mercantil.
Valenzuela especificó que se mantendrá la circulación actual de las calles, a la vez que se construirán colectores para los frentistas actuales y crearán un nuevo espacio público del lado de Urquiza.
¿Qué beneficios traerá la nueva obra en Tres de Febrero?
La calle Gral. Hornos es un acceso importante de Caseros que conecta las dos partes de la ciudad. Sin embargo, solo existen tres de estas conexiones en total en la jurisdicción, lo cual provoca un embotellamiento en la zona cuando se trata de horas pico.
Y es que para encontrar otro paso hacia la zona norte de Caseros, deben ir hasta avenida San Martín o Lisandro de la Torre para acceder a la otra parte de la ciudad.
Por esta razón, el beneficio principal radica en que el túnel eliminará el paso bajo a nivel y el tráfico fluirá mejor. No solo beneficiará al centro comercial, sino también a la estación y a la Universidad de Tres de Febrero.
La Ciudad desalojó a mil manteros que ocupaban el Parque Alberdi y la avenida Lisandro de la Torre en Mataderos
La historia del bar Varela Varelita
De esquina icónica al derrumbe inminente: la Ciudad se despide de la “Nueva York de Buenos Aires”
El rincón europeo que se esconde en Buenos Aires y es ideal para ir a pasear
El argentino Pablo Maurette ganó el Premio Herralde de Novela
Histórico: construyen un nuevo túnel en Buenos Aires que cambiará aliviará el tránsito para siempre
Vuelve Tecweek, el gran encuentro de la Ciudad sobre tecnología e innovación
El argentino Pablo Maurette ganó el Premio Herralde de Novela
La calle más hermosa de Buenos Aires
El rincón europeo que se esconde en Buenos Aires y es ideal para ir a pasear
Más leídas
-
Información General2 semanas ago
Autódromo porteño: denuncian negociado de más de US$ 150 millones, con empresarios vinculados al macrismo
-
Información General2 semanas ago
Güerrin abre de una manera distinta
-
Información General2 semanas ago
Continúa abierta la inscripción escolar para el ciclo lectivo 2026
-
Información General2 semanas ago
Palacio Estrugamou: el ícono de Retiro que se moderniza por dentro y esconde detalles de París en Buenos Aires
-
Información General2 semanas ago
La Legislatura continúa debatiendo el Presupuesto 2026
-
Información General2 semanas ago
Nueva subasta de inmuebles sin herederos en Buenos Aires desde: cómo participar y cuándo es
-
Información General2 semanas ago
La Legislatura continuó el debate en torno al presupuesto 2025 con las áreas de Educación y Vicejefatura de Gobierno
-
Información General2 semanas ago
Locura por Charly García en Palermo: una multitud se acercó para saludarlo por su cumpleaños