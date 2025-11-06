Histórico: construyen un nuevo túnel en Buenos Aires que cambiará aliviará el tránsito para siempre

Uno de los partidos más habitados del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) construirá un túnel que mejorará la circulación en esta jurisdicción para siempre.

Desde el Municipio señalaron que las obras se financiarán con fondos propios y por parte de la gestión bonaerense. Asimismo, manifestaron que el principal objetivo de la obra es “mejorar la seguridad vial y el tránsito”.

¿Cuándo se construirá el nuevo túnel en Buenos Aires que mejorará el tránsito?

Desde la Municipalidad de Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires, anunciaron que empezará la construcción de un túnel en la calle Hornos para los próximos meses.

La obra está planificada para principios de 2026 con la intención de facilitar el traslado en vehículo a los residentes de Caseros, capital del partido del oeste. Además, se unificará el centro comercial de Caseros, descongestionando el paso a nivel del tren San Martín.

“Somos un municipio activo, que reduce la carga impositiva y lleva adelante obras trascendentes con recursos genuinos. Esto es histórico para el barrio y para todo Tres de Febrero”, sostuvo Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero.

¿Cómo será el nuevo túnel de Buenos Aires?

La edificación del túnel está dentro de un proyecto urbanístico de mayor alcance que revolucionará el centro de Caseros, las inmediaciones del palacio municipal, la Plaza de la Unidad Nacional, el Playón Municipal, los ámbitos públicos y la circulación.

Adicionalmente, este cambio facilitará unir Caseros Sur y Caseros Norte, robusteciendo la interconexión social y mercantil.

Valenzuela especificó que se mantendrá la circulación actual de las calles, a la vez que se construirán colectores para los frentistas actuales y crearán un nuevo espacio público del lado de Urquiza.

¿Qué beneficios traerá la nueva obra en Tres de Febrero?

La calle Gral. Hornos es un acceso importante de Caseros que conecta las dos partes de la ciudad. Sin embargo, solo existen tres de estas conexiones en total en la jurisdicción, lo cual provoca un embotellamiento en la zona cuando se trata de horas pico.

Y es que para encontrar otro paso hacia la zona norte de Caseros, deben ir hasta avenida San Martín o Lisandro de la Torre para acceder a la otra parte de la ciudad.

Por esta razón, el beneficio principal radica en que el túnel eliminará el paso bajo a nivel y el tráfico fluirá mejor. No solo beneficiará al centro comercial, sino también a la estación y a la Universidad de Tres de Febrero.