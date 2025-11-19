El Barrio Chino se renueva con una sorpresa: desde ahora el Barrio Chino tiene su propio Mc Donald’s asiático. Así como lo escuchás. Buenos Aires tiene su primer Mc Donald’s asiático, ambientado con estética china, productos de comida típicos de china y además abre las 24 horas.

Buenos Aires tiene el primer y único Mc Donald’s Asiático: Platos típicos chinos, Muralla China y apertura 24 horas

El primer local de Mc Donald’s asiático está en el barrio Chino, tiene más de 800 m² y funcionamiento 24 horas. Abrió hace muy poco y ya se convirtió en cuestión de días en uno de los nuevos puntos más fotografiados y comentados de la zona donde te sentís en un pasaje de China sin moverte de Buenos Aires.

Lejos de ser una sucursal más, este Mc Donald’s Chino fue pensado como un guiño directo a la iconografía del Barrio Chino. La entrada te recibe con un gran árbol de Sakura, el típico arbol de cerezo del Jardín Japonés, murales con estética asiática, tipografías inspiradas en caligrafías orientales y un arco especialmente diseñado para el AutoMac.

En el interior vas a encontrar elementos tradicionales con detalles contemporáneos: algo que seguro te va a llamar mucho la atención es el mural hecho con pintura fotocatalítica, un material capaz de absorber dióxido de carbono y mejorar la calidad del aire.

Los tres productos exclusivos que sólo se pueden probar en el primer y único Mc Donald’s chino de Buenos Aires

Para este local únicamente Mc Donald’s lanzó tres combos inspirados en sabores de la cocina oriental, aunque van a estar disponibles sólo por tiempo limitado: Chicken Pops (unos bocados de pollo reversionados con panko y salsa teriyaki), Chicken Teriyaki (un sándwich de pollo con una salsa agridulce que ya se ganó varios elogios) y el Apple Pie Sundae ( un guiño nostálgico al clásico pastel de manzana).

Además de su propuesta gastronómica, este local en el Barrio Chino suma varias novedades tecnológicas: kioscos digitales, cartelería interactiva, un sector McCafé, el tradicional AutoMac y un amplio Playland para chicos. Pero el detalle que se lleva la mayoría de los comentarios es la cinta transportadora de pedidos, un sistema de entrega que no vas a ver en otros locales

Si buscás una experiencia distinta dentro de un clásico, el primer Mc Donald’s Asiático de Buenos Aires tiene que ser una visita fija en tu próximo paseo por Belgrano.