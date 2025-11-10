Información General
Mario Ishii reconocido por la Unesco
El jefe comunal de José C. Paz fue designado vicepresidente de Ciudades del Aprendizaje para Latinoamérica.
El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, fue designado vicepresidente de Ciudades del Aprendizaje de la Unesco para Latinoamérica, un reconocimiento que consagra su política de expansión educativa y coloca al municipio bonaerense en el mapa mundial de la educación inclusiva.
La distinción fue anunciada durante el II Foro de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica, que se desarrolla en La Paz, Baja California Sur (México) y reúne a 56 ciudades de la región junto a expertos internacionales.
El nombramiento implica un respaldo global al modelo educativo paceño, que bajo la gestión de Ishii apostó por el aprendizaje como herramienta de desarrollo social. “La enseñanza cambia a las personas que cambiarán al mundo”, afirmó el jefe comunal durante su exposición ante líderes mundiales, donde defendió la educación pública como política de Estado y motor de inclusión.
Una ciudad convertida en ejemplo regional
Durante su gestión, José C. Paz se transformó en un polo educativo que se convirtió en una referencia del conurbano bonaerense. El municipio cuenta con universidades públicas construidas con fondos locales, donde miles de jóvenes de familias trabajadoras acceden por primera vez a la educación superior. Ese proceso de expansión institucional que incluye infraestructura universitaria, tecnicaturas, escuelas de formación y programas de alfabetización fue clave para la distinción otorgada por la Unesco.
El reconocimiento llega en un contexto donde la educación pública enfrenta recortes a nivel nacional, pero en José C. Paz se mantiene como bandera identitaria. La política municipal priorizó la creación de espacios de aprendizaje en cada barrio, desde jardines de infantes hasta institutos tecnológicos, consolidando una red que combina educación, salud y trabajo.
Un modelo reconocido en el mundo
La Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la Unesco agrupa a 353 ciudades de 78 países, beneficiando a más de 390 millones de personas con oportunidades educativas a lo largo de toda la vida. Su objetivo es garantizar, para 2030, el acceso universal al aprendizaje continuo, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En este marco, la designación de Ishii no solo representa un reconocimiento personal, sino también una validación internacional del proyecto paceño. Desde América Latina hasta África y Asia, José C. Paz fue mencionado como una ciudad que logró articular inclusión social y desarrollo sostenible a través de la educación.
El nuevo rol de Ishii en la Unesco se suma al protagonismo que alcanzó el año pasado durante la 6ª Cumbre Internacional de Ciudades del Aprendizaje, celebrada en Arabia Saudita, donde presentó la experiencia paceña como ejemplo de gestión local innovadora. Allí, el intendente y ahora senador electo de Fuerza Patria expuso los resultados de un modelo que combina educación gratuita, infraestructura pública y programas sociales de acompañamiento.
