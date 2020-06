Gimena Accardi sorprendió con una foto desnuda y al natural desde su cama

(CABA) Hermosa y a cara lavada. Gimena Accardi posteó una foto en Instagram en la que se la ve al natural y desnuda en su cama, apenas tapada por la sábana.

La imagen de la actriz, que deja lucir sus tatuajes, causó furor: en menos de una hora superó los 87 mil “me gusta” y recibió los halagos de famosas como Zaira Nara, Julieta Nair Calvo o Flor Vigna.

«Potra», fue lo mínimo que le dijeron a una Gimena, que sorprendió a sus seguidores con este tipo de publicación subida de tono.

La excusa perfecta fue confesar que no plancha las sábanas de la cama que comparte con Nico Vázquez, como se puede apreciar en la imagen, frase que hizo reír a sus seguidores.

«Descubrí que si no me peino y no me maquillo, pero me pinto la boca de rojo… zafa bastante eh», aseguró Gimena en otra de sus publicaciones dando a conocer más secretos. ¡Diosa total! NR

