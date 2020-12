Felipe Miguel sobre la pandemia: «No podemos relajarnos»

El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, aseguró que la Ciudad de Buenos Aires entró en una etapa de meseta luego de un período de descenso de casos desde el mes de septiembre y reafirmó que “no podemos bajar los brazos”.

En diálogo con medios radiales, Felipe Miguel, sostuvo que en la reunión en Casa Rosada, se acordó pedirle a la sociedad que no se relaje y que se sigan respetando las medidas de prevención. “Venimos de un período sostenido y de sistemático descenso de baja de contagios desde principio de septiembre hasta hace muy pocos días, cuando esa curva empezó a amesetarse”, aseguró.

Frente a las fechas que se aproximan, que tienen que ver con las Fiestas y las celebraciones, sostuvo que desde el gobierno porteño reforzarán la estrategia de testeos y los controles de los protocolos de las actividades habilitadas: “para nosotros es un eje fundamental la estrategia de testeos y la estamos llevando adelante porque es la manera de detectar y aislar los casos positivos para frenar la expansión del virus».

Además, nuevamente valoró el esfuerzo de los porteños durante este año, pero insistió en que la expectativa por la vacuna no debe generar relajamiento: “hasta que no esté efectivizado el plan de vacunación en sus dos instancias, no empieza a tener efectos sobre la salud de las personas”. Y subrayó: “no aflojemos los brazos en esta instancia, es importante que tengamos en cuenta que la pandemia no pasó y no podemos relajarnos”

En cuanto a la posibilidad de sumar nuevos casos, Felipe Miguel dijo que “hoy tenemos que evitar o minimizar el rebrote lo máximo posible”.

NT

