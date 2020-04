«Fantino rata»: escrachan al conductor por un video del hijo de Alberto Fernández

(CABA) Un mensaje en Twitter del influencer Pablo Agustín generó una ola de críticas a Alejandro Fantino, que convirtieron el hashtag «Fantino Rata» en tendencia en la popular redes social.

¿Qué sucedió? Pablo Agustín, días atrás, subió a su canal de YouTube una entrevista que le hizo por videollamada a Estanislao Fernández, el hijo de Alberto Fernández, quien contó cómo está viviendo estos días de cuarentena obligatoria en la Quinta de Olivos.

La nota tuvo repercusión en varios medios de comunicación, y muchos no citaron correctamente la fuente, algo que molestó a Agustín. Pero principalmente le apuntó con todo a Fantino, conductor de Fantino a la tarde (América).

Ver esta publicación en Instagram Video completo en youtube con @dyhzy cuarenteneandaaaa Una publicación compartida de Pablo Agustín (@pabloagustinnn) el 23 Mar, 2020 a las 4:28 PDT

«Me comentan que la producción de Fantino no solo usó mi material sino que aparte me cortaron la cara y parecía como si ellos hubieran hecho la llamada. ¿Tanto les pica darle crédito a la gente de redes?», se quejó Pablo Agustín en Twitter.

«Encima me distorsionaron la voz. #FantinoRata. Ataquen!!!», sugirió, invitando a sus numerosos seguidores que arroben la cuenta de Fantino y se sumen al hashtag, que rápidamente fue escalando posiciones y se convirtió en Trending Topic en Twitter. Pero no contento con esto, Pablo Agustín invitó a que el «escrache en redes» se mude a Instagram. «Al parecer él (por Fantino) no usa Twitter, entonces vayamos a su Instagram y dejémosle este lindo emoji (de rata). A ver si reflexionan un poco», desafió en un video.

Y continuó: «Fue la producción, pero él es la cara visible. No solo me roban contenido sin crédito, sino que me cortaron la cara y distorsionaron mi voz. Aprendan a respetar a la gente de redes, nosotros también trabajamos. Es lo mismo». NR

Encontré el fragmento, se escucha como @PabloAgustin dice claro (lo dejaron por q si no quedaba como el orto) ni a un costado son capaces de poner la fuente? @AmericaTV #FantinoRata pic.twitter.com/nnMIwq3R3q — JuanaLS (@JuanaLSok) March 31, 2020

