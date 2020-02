Falleció el diseñador Javier Musetti

(CABA) Una vez más el ambiente artístico se enluta como consecuencia de una dolorosa pérdida. Javier Musetti, reconocido vestuarista que trabajó con las celebridades más importantes de la Argentina, falleció este martes y reconocidas figuras lo despidieron con mucho dolor a través de las redes sociales.

Quienes dieron a conocer la fatídica noticia fueron el periodista Ángel de Brito, que deseó en Twitter que descanse en paz, y Anamá Ferreira, quien le dedicó un sentido mensaje. «Tristeza infinita, todavía no lo puedo creer que ya no estes con nosostros. Sos mi amigo, mi hermano de toda la vida ,partiste al cielo, que tremenda tristeza, no tengo palabras. Cómo te vamos a extrañar, abrazo a su hermosa familia, nuestro grupo está muy mal y triste», escribió la morocha en Instagram.

Musetti fue asesor personal de Viviana Canosa, con quien terminó en muy malos términos con un despido mediante. Ella lo echó el 17 de julio de 2011 a través de un mensaje de texto luego de casi diez años de servicios cuando él se había reincoporado a sus servicios laborales tras una licencia de cuatro meses por dos operaciones a las que había sido sometido en aquel entonces. Esto derivó a que se enfrenten en la Justicia en un litigio que él finalmente ganó.

El reconocido diseñádor se encargó de los vestuarios de Mirtha Legrand, Moria Casán, Fátima Florez, Nequi Galotti y Graciela Borges, entre otras muchísimas figuras que hoy lo despiden con mucho pesar. NR

