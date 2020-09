Enamoradísimo: el mensaje súper romántico de Quique Sacco a Vidal

(PBA) Enrique Quique Sacco, viudo de Débora Pérez Volpin, saludó de una manera especial a su actual pareja, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien este martes cumple 47 años.

El periodista deportivo le hizo un video donde hay una foto de ambos en la intimidad de la pareja y se escucha sonar el tema de Rod Stewart, Have I Told You Lately That I Love You (¿Te he dicho últimamente que te amo?).

En un romántico mensaje, Sacco escribió: «¡Feliz cumpleaños mi amor! ¡Gracias de corazón por compartir la vida, los sueños y los proyectos como la construcción de nuestra nueva gran familia! ¡Sos todo lo que me hace feliz! @mariuvidal Te amo ♥️!».

La semana pasada, el periodista estuvo de invitado a «Mujeres del trece» y allí ella lo sorprendió con un saludo público. «Hola a todas las mujeres, hola mi amor. Difícil esto. ¿Qué decirte que no sepas? Estoy feliz de compartir la vida juntos, de nuestras pelis los viernes a la noche, a la distancia, de soñar viajes, de nuestras caminatas, de cuando nos reímos juntos, de tus defectos, de los míos…», decía Vidal al comienzo del video. «Estoy muy agradecida de haber encontrado en vos un amor simple y profundo. Te merecés, te deseo y quiero darte lo mejor porque sos todo lo que está bien. Te amo», concluyó la exgobernadora bonaerense. NR

