El video de Flavio Mendoza con su hijo en la plaza que desató una ola de críticas

(CABA) El artista Flavio Mendoza está en el ojo de la tormenta luego de llevar a su hijo a la plaza. Según había adelantado el bailarín, la necesidad de salir con Dionisio surgió al verlo jugar solo durante tanto tiempo por el distanciamiento obligatorio que impone la pandemia.

“Paseando con el rey de la casa”, escribió el bailarín en su cuenta de Instagram. Entre sus historias se pudo ver a Dionisio correteando por el parque, sentado sobre el pasto, divirtiéndose con su padre y jugando con niños que también estaban en el lugar. Sin embargo, el video donde se lo ve a Flavio sosteniendo a Dionisio mientras el pequeño se arrastra por un caño fue duramente criticado por los seguidores del coreógrafo.

Algunos se lo comentaron de buena manera y le remarcaron el hecho de que no era seguro. Otros, en cambio, le tiraron con munición pesada, lo acusaron de ‘irresponsable’ y otros calificativos muy duros. “Yo no puedo creer que dejes a tu hijo jugar y toquetear todo. Con todo respeto Flavio, ¡¡¿qué parte no entendiste?!!”, indicó una usuaria.

Los comentarios motivaron entre los seguidores peleas donde incluso se pretendió negar la existencia del virus, algo que muchos consideraron algo aberrante, comentando sobre su familiares que han padecido el Covid-19.

Ver esta publicación en Instagram Paseando con el rey de la casa ❤️❤️❤️❤️❤️ Una publicación compartida de Flavio Mendoza (@mendozaflavio) el 6 Sep, 2020 a las 5:25 PDT

