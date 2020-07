Emocionante: entre lágrimas, Fede Bal anunció que se curó del cáncer de intestino

(CABA) Federico Bal compartió este jueves el emotivo momento que vivió en la tarde cuando se enfrentó a su mamá, Carmen Barbieri, para contarle que se curó de cáncer. La noticia generó gran repercusión en las redes y expectativa en los seguidores que también se enfrentan a problemas de salud.

“Hola! Quería contarles con mucha emoción las buenas nuevas. Mis últimos estudios muestran que ya no está el tumor que tenía en el intestino. Quiere decir que el tratamiento funcionó, y que soy parte de ese preciado 30% de probabilidades de curarme sin operarme“, empezó escribiendo Fede en su posteo, donde se lo vio emotivo y con lágrimas en los ojos.

“Resumiendo: ME CURE. Elegí unas fotos que describen perfecto lo que fue mi recuperación, me pareció importante compartirlas con ustedes que tanto me ayudaron y acompañaron del otro lado. Una suerte de paso a paso, que algún día podré explayarme mejor. Ahí va”.

Con palabras muy sentidas, Fede describió el trayecto de estos meses en 7 fotos que compartió: “Foto 1: súper emocionado de compartir esto con ustedes. Foto 2: lo importante de confiar en un grupo de especialistas, y creer en la medicina, y ser el mejor alumno a la hora de hacer los tratamientos. Esta foto la sacamos el día que me contaron todo el procedimiento al que me iba a someter (Huertas, O’Connor, Chacón, Bruno)”.

“Foto 3: disfrutar las pequeñas cosas, encontrar placer no siempre en lo extraordinario, la felicidad está ahí en esos pequeños momentos como darle amor a una planta, o a tu perro».

«Foto 4: abrazar a tus padres, contenerlos lo más que puedas (casi siempre son los que más sufren). Esto fue hace unas horas cuando le conté q me había curado».

«Foto 5: el es Fernando, el técnico de radioterapia, que por casi dos meses nos vimos todos los días, y con su dulzura y buena energía me daba aliento en los días más oscuros».

Foto 6: tener este grupo de amigos del carajo! Acá fue un asado donde los reuní cuando todo esto comenzó y les conté de mi enfermedad. Me parece que ahí está el primer paso a la sanación: pedir ayuda y contarle a tu gente la verdad, y hablarles de esa necesidad de contención. No sentir que todo podes hacerlo solo (cosa que siempre senti)«.

Foto 7: sofi y yo. Dejarte cuidar. Dejarte abrazar. El amor como pilar», finalizó el actor. NR

