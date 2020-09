El drama de Agustín Sierra: perdió a su papá y a su abuelo con un mes de diferencia

(CABA-PBA) Muchas historias se cruzan y se parecen en esta cuarentena por la pandemia del coronavirus. En un periodo de fuertes pérdidas, a Agustín Sierra le tocó despedir con profundo dolor a su padre y a su abuelo, con solo un mes de diferencia. Las emociones se hacen presentes en el escenario del Cantando 2020 y se hizo presente con algunas lágrimas y un testimonio que conmovió tanto al jurado como a los presentes en el estudio.

“Quiero agradecerle públicamente al jurado por las palabras que tuvieron ayer conmigo. La cuarentena es un momento difícil para todos, y en lo personal fue muy dura. El mimo que tuvieron hacia mí fue muy lindo”, agradeció el participante ante el 4 de Moria Casán, que necesitaba para seguir.

Ante una invitación por parte de Ángel del Brito a Sierra para contar lo que le tocó vivir, el joven relató: “Le quiero mandar un saludo a mi vieja y a toda mi familia que me apoya. Todos tuvimos momentos muy duros, me pasó”, comenzó diciendo. Y continuó: “Tuve que despedir a mi padre y a mi abuelo, con un mes de diferencia prácticamente. Son cosas difíciles que tocan vivir, pero acá estoy, para crecer, para seguir aprendiendo y divertirnos. Está bueno poder mostrar eso, no solo con palabras sino también con hechos“, cerró el actor, que se quebró al recordarlo.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

El repudiable video de Ivana Nadal donde compara violar bebés con insultarla

Agustín perdió a su papá Alberto el 6 de abril último, en momentos en que la pandemia no le permitió estar a su lado, apenas siquiera darle el último adiós. Un mes después falleció su abuelo, también en un entorno de dolor solitario. Proveniente de una familia muy unida, hoy la preocupación principal de Agustín es su mamá: «Cuando pasó lo de mi padre estuve dos meses en la casa de mi mamá. Cuando volví a mi departamento me dí cuenta de que no podía estar ahí. Así que estoy en Pilar, cerca de ella. No la puedo abrazar y para mí es muy complicado, entiendo que para todos también. Pero estoy cerca de la familia, que era muy necesario para seguir adelante en un momento así«.

Comentarios

Ingresa tu comentario